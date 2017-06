Conheça os 20 carros mais vendidos em maio no país

Mercado





O Chevrolet compacto hatch montado em Gravataí (RS) disparou entre os modelos preferidos pelo consumidor Foto: Gilberto Leal

Os quatro dias úteis a mais de maio em relação a abril garantiram o aumento das vendas no mercado brasileiro. O mês fechou com a venda de 195,5 mil veículos e o salto de 24,63% sobre o mês passado com a média diária de 8,8 mil emplacamentos. O Chevrolet Onix manteve a liderança disparado – 15.007 registros – com 5.781 unidades à frente do segundo colocado, o Ford Ka – 9.326. O Hyundai HB20 caiu para terceiro, seguido pelo Gol. Na briga entre os utilitários esportivos, o Jeep Compass (4.450) levou a melhor sobre o HR-V (4.408). O segmento de picapes foi puxado pela Fiat Strada (4.612) que ficou em décimo na classificação geral seguida pela Fiat Toro (4.401) e foi a 13ª.

O pequeno Fiat Mobi ficou entre os dez mais vendidos Foto: Priscila Nunes/Especial

Entre as montadoras, a General Motors ampliou sua vantagem com participação de 17,69% sobre a Fiat que retomou a segunda posição, com 13,64%, seguida pela Volkwagen com 12,83% e Ford, que voltou a quarta posição com 9,85%.

Modelo Unidades

1º - Chevrolet Onix – 15.0072º -

2º - Ford Ka – 9.326

3º - Hyundai HB20 – 8.989

4º - Renault Sandero – 8.699

5º - VW Gol – 8.220

6º - Chevrolet Prisma – 6.811

7º - Toyota Corolla – 5.553

8º - Fiat Uno – 5.294

9º - Fiat Mobi - 5.294

10 – Fiat Strada – 4.61211

11 – Jeep Compass – 4.450

12 – Honda HR-V – 4.408

13 – Fiat Toro – 4.401

14 – Toyota Etios – 3.997

15 – VW Saveiro – 3.997

16 – Hyundai Creta – 3.751

17 – VW up! – 3.532

18 – VW Fox – 3.501

19 ¬– Toyota Hilux – 3.151

20 – VW Voyage – 3.117



Fonte: Fenabrave