Novidade no Instagram: usuários poderão publicar até 10 fotos no mesmo post

Mais fotos!

Sabe aquela viagem em que você registra tudo, mas fica com receio de postar e floodar a timeline dos amigos? Agora vai ser possível postar tudo (ou quase tudo) sem chatear ninguém.



Isso porque o Instagram anunciou nesta quarta-feira uma atualização que permite compartilhar até 10 fotos ou vídeos em uma mesma publicação.



Conforme o anúncio do app, ao carregar o feed, aparecerá um novo ícone para selecionar várias mídias. Também será possível controlar a ordem das imagens dentro da publicação. Basta tocar e segurar a imagem para movê-la de posição. O usuário ainda poderá aplicar um filtro em todas as fotos de uma só vez ou então editá-las individualmente. A limitação fica na legenda e no formato. Por enquanto, essas publicações terão um texto único, e as imagens devem ser todas quadradas.



E como aparece na minha timeline?

Na grade de perfil, aparecerá na primeira foto ou vídeo de uma publicação um pequeno ícone informando que há mais conteúdo para ser visto. Já no feed, o que indicará um post com mais mídias serão pequenos pontos azuis que ficarão ao final dessas publicações. Curtidas e comentários seguem como sempre.



Conforme o Insta, a novidade deve estar disponível tanto para iOS quanto para Android nas próximas semanas.



Ficou com dúvidas? Leia o tutorial disponibilizado pelo app.