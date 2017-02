Repaginado, Nokia lança o novo "tijolão"

Indestrutível

Repaginado, mais leve e mais fino, mas com a promessa de que a bateria dure muito tempo, enfim o mundo foi apresentado ao novo "tijolão da Nokia", também conhecido como Nokia 3310. O lançamento ocorreu durante a Mobile World Congress, feira de telecomunicações em Barcelona, na Espanha, neste domingo.



O modelo terá quatro cores disponíveis: vermelho, amarelo, cinza e preto. O aparelho terá uma câmera de 2 megapixels, com flash, para registros simples, e fones de ouvido. A conectividade será 2G, com recursos limitados para navegação na internet. A capacidade será de apenas 16 MB, mas ele permitirá a entrada de um MicroSD de até 32 GB. Também poderá receber um ou dois chips.



E, segundo o site da fabricante, a bateria deve durar 22 horas de conversação, dez vezes mais do que o modelo original.

O preço será de 49 euros no mercado europeu ou US$ 51,75 nos EUA. A empresa ainda não informou quando ele será colocado à venda.