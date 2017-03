Conheça o Messenger Match: app de "pegação" do Facebook

O Tinder do Facebook?

Talvez você não conheça, mas o Facebook tem um app de pegação!



Além do recém lançado Messenger Day, que segue o formato tão copiado do Snapchat – vide Stories do Instagram e Status do WhatsApp –, o Facebook passou a oferecer o novo serviço a seus usuários. O Messenger Match nada mais é do que um Tinder/Happn da rede social criada por Mark Zuckerberg.



Funciona assim: pelo app ou via desktop, você precisa digitar "messenger match" no campo de busca do Messenger (sim, ele está escondido!).

Foto: Divulgação / Messenger Match

Em seguida, uma mensagem de boas-vindas será enviada pelo bot (robô do Facebook) e, então, é preciso informar o raio de localização que você deseja receber as notificações.

O robô, então, passa a enviar a você fotos de usuários que também buscaram pelo serviço e, assim, autorizaram o envio de suas fotos de perfil. Abaixo de cada imagem, aparecem dois botões: "gostei" e "não gostei".



Se você clicar na segunda opção, outras tantas fotos seguem aparecendo em uma janela do Messenger Match – muito similar ao bate-papo do Facebook. Quando finalmente você clicar no "gostei" de alguma foto, o Facebook irá enviar uma espécie de tutorial para que vocês possam interagir via Messenger.

Antes de liberar a conversa, é preciso que você autorize o Facebook a enviar os seus dados para o "crush" que você curtiu. Se ele corresponder, rola o chamado "match", e vocês podem, finalmente, começar um bate-papo via Messenger.

Não fica muito claro, no entanto, a partir de quais informações o Facebook seleciona o envio de fotos de determinado usuário, já que é possível apenas selecionar a região de interesse. Sexo, idade e demais filtros comuns a apps, como Tinder e Happn, parecem ter ficado de fora do Facebook Match, pelo menos por enquanto.