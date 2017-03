Reactions no Messenger e Stories à la Snapchat; veja as novidades do Facebook

Mais "novidades"

Outras três ferramentas foram anunciadas pelo Facebook nesta terça-feira. Agora, as famosas reactions também podem ser usadas via Messenger, ou seja, você não precisa mais responder a uma mensagem quando apenas quiser demonstrar a sua reação ao conteúdo recebido.



A opção aparece ao lado da mensagem. Ao passar o cursor, aparecem seis emojis para você escolher: "amei", "haha", "wow", "triste", "bravo", "não curti" e "curti".



Além disso, a rede social acaba de lançar, uma nova câmera com efeitos para fotos e vídeos, e mais duas formas de compartilhar imagens: o Stories e o Direct. Exato! Seguindo o modelo do Snapchat, também copiado pelo Instagram e pelo WhatsApp.



Com a atualização, ao deslizar a tela para o lado direito do feed do Facebook, o usuário poderá registrar uma foto e aplicar adereços, como máscaras, molduras e filtros interativos. Segundo o Facebook, os temas dos filtros serão atualizados regularmente.



O Facebook Stories tem a interface muito similar ao Instagram. As histórias dos seus amigos são exibidas no topo da tela, abaixo do campo de pesquisa. As fotos e vídeos publicados também têm duração de 24 horas e desaparecem logo após da sua linha do tempo.



Já o Direct serve para enviar imagens de maneira privada para amigos específicos. Pela ferramenta é possível reproduzir as mídias recebidas quantas vezes quiser, além de responder direto pelo app. Assim como o Stories, as fotos e vídeos enviados e recebidos pelo Direct também têm duração limitada.