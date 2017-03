WhatsApp testa recursos para empresas se comunicarem com clientes

Tecnologia

Facebook e Instagram já têm recursos para que empresas possam vender seu peixe nessas redes sociais. Parte do grupo Facebook, o WhatsApp deve caminhar pela mesma rota e ter métodos especiais para que instituições possam enviar mensagens e conectarem-se com uma base de clientes.

Documentos internos adquiridos pela agência Reuters mostram que a empresa já trabalha em uma solução que permitiria a comunicação entre marcas e pessoas. Essa seria a primeira vez que a empresa testa um modelo de negócio para rentabilizar a grande base de usuários do aplicativo – que é de 1 bilhão. Desde que anunciou que não teria mais valor de assinatura, que era anual, a empresa mencionou em seu blog oficial que começaria a testar esse tipo de funcionalidade.

No modelo estudado, as marcas teriam de pagar para contatar clientes no aplicativo, mas segundo a Reuters, há um cuidado para evitar a prática de spam. O WhatsApp também está conduzindo pesquisas com usuários para planejar o novo recurso.

No ano passado, o aplicativo anunciou um plano de desenvolver um sistema que possibilitasse, por exemplo, que passageiros pudessem contatar empresas áreas sobre atrasos em voos ou para que clientes pudessem tirar dúvidas com seus gerentes de banco. Em fevereiro, a empresa também anunciou uma negociação com a Y Combinator, que faz treinamentos e consultoria para start ups que mostram potencial de crescimento, para que negócios menores já pudessem testar o novo recurso em primeira mão.

