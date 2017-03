ZH retoma a liderança em ranking de engamento de redes sociais 

Torabit

As redes sociais de ZH voltaram a assumir a liderança no ranking Torabit no mês de fevereiro. Após fechar 2016 com os melhores números de engajamento do país, Zero Hora perdeu o posto para o Estadão no mês de janeiro deste ano.



No entanto, no segundo mês do ano, ZH subiu 8%, atingindo 3,19% de média. O desempenho no Instagram corroborou para a volta à liderança. A taxa média diária nesta rede foi de 6,10%. A melhor entre todos os portais analisados. Já o Estadão, teve queda de 2% e aparece em segundo lugar na lista do Torabit. As fotos de leitores, compartilhadas com a tag #doleitorzh, sempre estão entre as mais curtidas.

Ainda no topo do ranking de fevereiro, a revista Exame aparece pela primeira vez e já conquista o terceiro lugar, com 2,90% de média. Também é da Exame o maior crescimento em relação ao mês passado, 110%, e a melhor taxa em relação ao Facebook: 7,66% de média diária. Já o veículo que mais perdeu engajamento nestes dois primeiros meses foi o UOL, com - 43%. Ainda assim, o portal manteve a liderança no Twitter, com 0,39%.

Índice Torabit



O Torabit é um sistema de monitoramento, análise e mobilização nas redes sociais que produz mensalmente um ranking nacional. A média diária de engajamento refere-se às redes Facebook, Twitter e Instagram. A taxa de engajamento mede o quanto os leitores de cada veículo gostam, comentam ou compartilham os seus conteúdos.