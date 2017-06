Apple lança iOS 11; veja as novidades do sistema operacional

Para iPhone e iPad

Anunciado na segunda-feira, na Califórnia, o iOS 11 é, segundo a Apple, o sistema operacional que mais traz novidades. As novidades no programa prometem deixar mais fácil a realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo, e um dos grandes lançamentos do sistema é uma plataforma de realidade aumentada para desenvolvedores de apps. A previsão é de que o sistema possa ser atualizados nos dispositivos dos usuários em setembro. A novidade estará disponível para donos de iPhones 5S em diante (iPhone 5 e 5C não poderão ter o novo sistema), dos iPads Air, Pro, iPad 5, iPad Mini 2 e até iPod 6.



Tanto no iPhone quanto no iPad o centro de controle passará a ser personalizável e o usuário poderá adicionar novos atalhos para aplicativos e funções que considerar importantes. Os botões aparecerão agrupados de acordo com a sua função, como conectividade, músicas e outros.

Os usuários que tiverem iPhone 6S ou superior, com a função de 3D touch, terão acesso a alguns recursos extras como um grupo de botões que sugere automaticamente outras opções relacionadas. Além disso, o brilho e o volume poderão ser controlados com deslizadores.

No iPad, o sistema terá mais diferenças em relação ao do iPhone e passa a ser mais semelhante ao macOS, dos computadores. Uma das principais mudanças será no dock (a barra de atalho para aplicativos) do sistema operacional, que vai permitir adicionar mais ícones e poderá ser acessado a partir de qualquer programa, da mesma forma como acontece no macOS.

Foto: Apple / Divulgação

Além disso, a integração de inteligência artificial poderá sugerir ao usuário um aplicativo em determinados momento do uso com base nos hábitos da pessoa. A tela de troca de aplicativos também terá modificações e passará a exibir apenas as miniaturas dos apps ao invés ícones grandes.

Experiências de realidade aumentada para iPhone e iPad

A Apple anunciou uma nova plataforma de realidade aumentada de alta qualidade para desenvolvedores. O ARKit permite a criação de conteúdos virtuais detalhados e convincentes nas cenas do mundo real para jogos interativos, experiências de compras imersivas, design industrial, entre outras coisas.

Foto: Apple / Divulgação

Mudanças na Siri

A empresa promete tornar as vozes masculinas e femininas mais naturais e expressivas, ajustando a entonação, o tom, a ênfase e o tempo enquanto falam. Elas poderão traduzir palavras e frases em inglês, mandarim, francês, alemão, italiano ou espanhol. A Siri usará o histórico de buscas para aprender as preferências do usuário e dar sugestões durante a navegação. Por exemplo, como a Siri aprende tópicos ou lugares em que um usuário está interessado enquanto navega no Safari, eles serão sugeridos ao digitar no e-mail, mensagens ou outros aplicativos.

Recursos profissionais de câmera e fotos

Com o iOS 11, as imagens do modo retrato podem ser feitas com estabilização óptica de imagem, True Tone flash e HDR para tornar a imagem mais profissional. Os novos efeitos apresentados, o Loop e Bounce criam loops (ou repetições) de um vídeo. Já o efeito Long Exposure pode capturar tempo e movimento. No sistema iOS 11 também será introduzida uma nova tecnologia chamada High Efficiency Image File Format (HEIF) que reduz o tamanho do arquivo de cada foto tirada com o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus.

Pagar amigos com Apple Pay

Os usuários da Apple Pay — função que ainda não funciona com os cartões emitidos no Brasil — poderão fazer e receber pagamentos entre outros usuários. O dinheiro pode ser recebido ou enviado por mensagens. A Siri pode também virar a assistente financeira, atendendo pedidos para fazer pagamentos usando os cartões de crédito e débito que já possuem cadastrados. Quando os usuários recebem o pagamento, o dinheiro pode entrar na conta da Apple Pay Cash, ou então pode ser enviado para alguém na hora. Outras possibilidades incluem usar o dinheiro para compras com o Apple Pay nas lojas, aplicativos e na web, ou transferí-lo da Apple Pay Cash para sua conta bancária.

Não perturbe durante a condução

O iOS 11 apresenta uma opção para ajudar os motoristas a se concentrarem mais na estrada, o "Não perturbe durante a condução". O iPhone pode detectar quando você pode dirigir e silenciar automaticamente as notificações para manter a tela escura. Os usuários têm a opção de enviar uma resposta automática aos contatos listados nos favoritos para que eles saibam que estão dirigindo e não podem responder naquele momento.