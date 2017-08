Google demite engenheiro que disse que faltam mulheres nas empresas de tecnologia por diferenças biológicas

Após polêmica

Foi demitido nesta terça-feira (8) o engenheiro do Google que, em seu blog, justificou a ausência de diversidade de gênero no Vale do Silício por diferenças biológicas entre homens e mulheres. Segundo a agência Bloomberg News, o funcionário confirmou pessoalmente sua demissão.

O Google disse à AFP que "não pode comentar casos de funcionários de forma individual".



Considerada "sexista" pela imprensa americana, a justificativa de Damore, publicada no domingo (6), reavivou o atual debate sobre a existência de uma "cultura sexista e de assédio" no conglomerado de tecnologia, amplamente dominado pelos homens.



Na carta de 3 mil palavras, o engenheiro afirmou que "as opções e as capacidades de homens e mulheres divergem, em grande parte devido a causas biológicas, e estas diferenças podem explicar por quê não existe uma representação igual de mulheres (em posições) de liderança".

As aptidões naturais levam os homens a serem programadores de informática, enquanto as mulheres tendem mais, de acordo com o engenheiro, "aos sentimentos e à estética do que às ideias", o que as leva a escolher carreiras nas áreas "social e artística".

Em um e-mail do qual a AFP obteve uma cópia, o CEO do Google, Sundar Pichai, defendeu o direito de expressão dos funcionários, mas afirmou que "certos trechos violam nosso código de conduta e superam os limites, ao mencionar estereótipos de gênero prejudiciais em nosso local de trabalho".

"Sugerir que um grupo de colegas tem traços que não se adaptam a esse trabalho é ofensivo", completou.

Polêmica

"São asneiras sexistas, disfarçadas de um discurso sobre a proteção não merecida da liberdade de expressão", criticou a jornalista Kara Swisher do site especializado Recode.net.

"Não é um ponto de vista que a empresa e eu mesmo respaldemos, promovamos, ou incentivemos", respondeu em um e-mail aos funcionários Danielle Brown, diretora da área de diversidade, que trabalhava na Intel e foi contratada pelo Google há apenas um mês.

De acordo com sua mensagem, o debate interno na empresa é estimulado pelos "princípios de igualdade no emprego, que podem ser observados em nosso código de conduta, nossas políticas e nossas normas antidiscriminatórias".

Danielle destaca que o Google sempre defendeu "uma cultura, na qual aqueles que têm pontos de vista diferentes, inclusive políticos, sintam-se seguros para poder expressá-los".

Considerando "incorretas as hipóteses alegadas sobre o gênero", ela afirma que "a diversidade e a inclusão são uma parte fundamental dos nossos valores e da cultura que cultivamos".

Ausência de diversidade



A publicação da nota pelo site Motherboard aconteceu após vários escândalos e demissões vinculadas à ausência de diversidade em empresas emblemáticas do Vale do Silício, como Uber.

Atualmente, 69% dos funcionários do Google são homens, uma proporção que chega a 80% nos cargos da área tecnológica, de acordo com os últimos números do grupo. No Facebook, as mulheres ocupavam apenas 27% dos cargos de chefia em 2016. Na Apple, esse percentual chega a 37%.



A polêmica do Google se soma a uma série de escândalos e de demissões relacionados com a falta de diversidade no Vale do Silício.

O cofundador do Uber Travis Kalanick se afastou em 21 de junho, após acusações de sexismo, discriminação e assédio na empresa.

No final desse mesmo mês, o investidor Justin Caldbeck deixou seu fundo de investimento, o Binary Capital, depois que seis empreendedoras relataram terem sido assediadas, quando foram solicitar recursos para seu negócio.

Alguns dias depois, um outro investidor do setor, Dave McClure, confessou "ter assediado várias mulheres em situações profissionais, onde era claramente inapropriado". Ele divulgou um texto, no qual disse ser "um canalha".

Todos esses episódios explodem três anos depois de Ellen Pao ter-se tornado um símbolo do sexismo no Vale do Silício. Ela processou seu ex-empregador - KPBC, uma empresa de capital de risco - por discriminação. Perdeu o processo.

* AFP