10 fatos que você precisa saber sobre o mercado automotivo 2017

Dados de janeiro

Dados da Fenabrave mostram que os primeiros 15 dias de 2017 não apresentaram os números positivos que os especialistas do mercado automotivo queriam. Acompanhe alguns pontos curiosos do ranking de vendas:

1 - Ka (segundo para quarto), Palio (sexto para 10º), Voyage (10º para 18º) e Spin (11º para 20º) fazem bem mais sucesso no Estado que no país.

2 - Sandero (sétimo para 15º), Etios HB (oitavo para 12º) e Corolla (quinto para nono) fazem mais sucesso no Brasil que no Estado.

3- O GM Onix começa o ano abrindo larga vantagem no ranking. Na primeira quinzena, vendeu, no país, mais que HB20 e Gol juntos. No Estado, o fenômeno se repete, mas a lista de segundo e terceiro colocados tem Ka e HB20.

4 - Lançado em novembro, o Compass desponta como líder dos SUVs. Já é o oitavo do RS e 11º do Brasil. Irmão mais velho, o Renegade é 19º e 16º, respectivamente.

5 - Em termos de desempenho de vendas, o Prisma funciona como um relógio: é o sexto no Brasil e no Estado – é o único carro que consegue repetir a posição nos dois rankings dos 10 primeiros.

6 - A crise no setor de duas rodas é tão ruim que, enquanto no país (e na grande maioria dos Estados) a Honda CG 160 é o veiculo mais vendido em números gerais, no RS ela ocupa apenas a quinta posição, com 317 unidades.

7 - Com 190 unidades, a Saveiro é o segundo veículo mais vendido do RS até agora e lidera sua categoria. No país, o veículo da VW não é primeiro nem entre as picapes (perde para as Fiat Strada e Toro) e aparece em 17º lugar na lista geral.

8 - Exceção feita ao VW Gol, que se remodelou e tende a reconquistar mercado, os top 10 devem fechar o primeiro mês, em vendas, abaixo dos números obtidos no mesmo período de 2016, ano já considerado péssimo para o setor automotivo.

9 -Em janeiro do ano passado, o Uno vendeu 3.331 unidades. Nos primeiros 15 dias de 2017, a comercialização não chegou a 950. O irmão Palio vive crise parecida: 8.011 unidades em jan/2016 e 1.677 nos primeiros 15 dias de 2017.

10 - Nos caminhões, o ano começa tenso. O VW 8.160, um dos líderes, vendeu 285 unidades em 30 dias de 2016 e, até dia 15 de janeiro de 2017, emplacou 54. A queda é parecida entre outros modelos, como o Volvo FH 540 (de 152 para 47).



RANKING DE VENDAS DE AUTOS LEVES 2017

Veículo Vendas RS Vendas BR (posição)



1º ONIX 453 6.946 1

2º KA 173 2.412 4

3º HB20 173 3.666 2

4º GOL 169 2.659 3

5º PALIO 144 1.677 10

6º PRISMA 141 2.264 6

7º FOX 107 1.704 9

8º COMPASS 103 1.582 11

9º COROLLA 101 2.351 5

10º VOYAGE 99 1.159 18

11º SPIN 98 953 20

12º ETIOS HB 93 1.805 8

Fonte: Fenabrave, considerando-se os primeiros 15 dias do ano

RANKING DE VENDAS DE MOTOS 2017

Veículo Vendas RS Vendas BR (posição)



1º Honda CG 160 170 9.185 (1)

2º Honda Bros 160 98 4.389 (3)

3º Honda Biz 94 4.531 (2)

4º Honda Twister 52 1.017 (7)

5º Honda CG 125 50 1.285 (5)

6º Yamaha YBR 150 43 822 (8)

7º Honda XRE 190 35 653 (10)

8º Honda PCX 150 34 1.162 (6)

9º Honda XRE 300 22 989 (10)

10º Yamaha YBR 150 21 482 (12)

11º Yamaha XTZ 150 20 471 (13)

12º Yamaha MT 03 19 276 (19)

Fonte: Fenabrave, considerando-se os primeiros 15 dias do ano