Como funciona a moto da Honda que para em pé. Confira o vídeo

Mágica moderna

Parar a moto e não colocar os pés no chão é coisa para artista de circo ou competidor de trial, certo? Sim, mas essa parte do show deles parece estar com os dias contados. A Honda mostrou na semana passada durante o Consumer Electronics Show (CES), em Los Angeles, no Estados Unidos, uma moto-conceito que para em pé mesmo quando a velocidade é zero. O modelo é equipado com a tecnologia Riding Assist (assistência de pilotagem). Veja aqui como ele funciona.

A nova tecnologia também facilita o equilíbrio da moto em baixas velocidades, anulando o chamado efeito "cobrinha" (como a menor rotação das rodas gera menos inércia, obriga o motociclista a balancear a moto, mexendo o guidão para os dois lados), sobre tudo nas motos mais pesadas. O Riding Assist funciona como uma espécie de inteligência artificial e, basicamente, faz o mesmo que pilotos de trial.

Sensores mexem o guidão de um lado para o outro para equilibrar o veículo, e o sistema tem uma vantagem sobre os humanos: ao mesmo tempo, a coluna de direção e o garfo dianteiro se movimentam para frente e para trás, alterando o centro de gravidade da moto e ajudando na empreitada. A moto-conceito foi baseada na plataforma bicilíndrica de 750cc, da qual a NC 750X deriva. O protótipo faz parte do que a Honda chama de ¿Ecossistema de Mobilidade Cooperativa¿, que mescla inteligência artificial e robótica.

A ideia é simples e não causa grandes transtornos à moto, mas devido ao preço, tecnologia não tem data para chegar às ruas Foto: Divulgação / Honda

O sistema conta ainda com uma câmera que permite à moto "enxergar" o condutor e segui-lo a pé, para a entrada ou saída de um estacionamento, por exemplo - bata apertar um botão no painel. A Honda não falou em previsão para colocar o Riding Assist no mercado, mas o desenvolvedor do projeto, Makoto Arai, deixou claro que não deve ocorrer antes de 2020. Apesar de o sistema ser considerado relativamente simples, aumentaria demais o preço dos veículos

Prova disso é que o Uni-CUB, scooter elétrico que usa sistema bem parecido e trazido para o Salão do Automóvel de São Paulo, deveria chegar às ruas em 2018, mas teve sua estreia adiada para 2020, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio.