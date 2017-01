Ducatistas se reúnem neste sábado em Atlântida, no Litoral Norte

Doc Squadra Sul

Quem estiver no Litoral Norte vai poder conferir um incrível visual de produtos exclusivos em duas rodas. Formado por aficionados por Ducati, o Doc Squadra Sul realiza neste sábado um encontro na Rua Guatambu, próximo à orla, na praia de Atlântida.De acordo com os organizadores, serão pelo menos 40 motocicletas da marca italiana, famosa por produtos velozes e com visual esmerado. Ficarão expostas na via a partir das 12h.

– Todos os finais de semana alguns membros do grupo participam de passeios, e pelo menos uma vez a cada dois meses há um grande encontro. Esse é um deles, com um churrasco de confraternização – disse um dos organizadores do evento, Humberto Lague.

Pelo mundo todo, ducatistas se reúnem em clubes (Desmo Owners Club, os Docs) no mesmo formato do Squadra Sul, no qual os participantes, nas confraternizações, aproveitam para trocar ideias sobre viagens e detalhes das máquinas. O grupo gaúcho foi criado há cerca de três anos, quando da fundação da concessionária da marca em Porto Alegre.

O filiados gaúchos mantém uma página no Facebook (basta procurar por Doc Squadra Sul, mas é necessário ser aprovado para entrar) e, de acordo com os participantes, quem faz parte de um Doc oficial pode participar de eventos organizados pelo clube, como encontros e passeios, reuniões, trackdays e viagens. E, nos Docs internacionais, os membros recebem tratamento especial em todos os eventos Ducati – têm o benefício de visitas exclusivas à fabrica e ao museu da marca. Pelo código de ética dos ducatistas, o evento não pode ter qualquer finalidade lucrativa.

Embora o mercado de motos viva uma crise sem precedentes, a Ducati teve o melhor ano de sua história em 2015, quando fabricou quase 55 mil unidades. Com o lançamento dos modelos Scrambler e Multistrada, os italianos atingiram cerca de 5% do mercado mundial de duas rodas acima de 500cc. A marca participa das principais competições de motovelocidade do planeta.