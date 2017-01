Férias e estradas pedem check-up no carro

Verão

Verificar os níveis de água no radiador e de óleo no motor é indispensável na hora de enfrentar a estrada

Verificar os níveis de água no radiador e de óleo no motor é indispensável na hora de enfrentar a estrada Foto: Carlinhos Rodrigues / Agencia RBS

Janeiro chegou e com ele é hora, para muitos, de pé na estrada. Ou melhor, pneus na estrada. E, se a ordem é de férias, para esse período de lazer é importante ter o veículo seguro, para não haver surpresas desagradáveis. Medidas importantes devem ser adotadas antes de viajar para evitar perigo nas estradas, como determinadas checagens de segurança, desde a quantidade de combustível até o cumprimento das revisões periódicas, que são indispensáveis e devem seguir o que diz o manual de instruções do fabricante.

– Além de garantir uma viagem tranquila, sem imprevistos, o investimento de alguns minutos antes de sair traz segurança não só aos ocupantes do carro, como também a todos que estão na estrada – afirma o diretor executivo de sinistros da Allianz Seguros, Laur Diuri.

A Allianz Seguros, que atua no Brasil em ramos elementares e saúde empresarial por meio de suas 61 filiais, reuniu alguns itens que devem ser verificados antes de viajar. Confira abaixo:

1. O estado dos pneus, incluso estepe, calibrando-os e a cada 10 mil quilômetros. Realizar alinhamento e balanceamento;

Pneus carecas são proibidos e a calibragem deve ser feita a cada 10 mil quilômetros Foto: Claudio Vaz / Agencia RBS

2. Se as ferramentas para a troca do pneu e o triângulo de sinalização estão no carro;

3. A validade do extintor de incêndio;

4. O nível da água no radiador, assim como o nível do óleo do motor. As trocas do óleo e do filtro devem ser feitas de acordo com as recomendações do fabricante;

5. Quantidade de água no reservatório do para-brisa;

6. O estado das "palhetas" do limpador de para-brisa deve ser conferido ao menos uma vez por mês. Nessa época do ano, as chuvas são constantes no país, e dirigir com a visão prejudicada é uma das piores coisas que o condutor pode fazer;

7. O nível dos fluidos de freio e da direção hidráulica (quando existente);

8. Se os faróis e lanternas estão funcionando perfeitamente;

9. Vazamentos de óleo ou água no veículo podem ser constatados por manchas no chão ou vestígio do produto nas mangueiras do motor;

10. Eventual barulho anormal no veículo. Nesse caso, procure um mecânico da sua confiança.