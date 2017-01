Fullback, a picape que Mitsubishi e Fiat levam ao mundo árabe e Chile

Parceiros

Feliz da vida com as vendas da Toro, picape mais vendida do Brasil (à frente inclusive de modelos mais baratos, como Fiat Strada e VW Saveiro), a Fiat apresentou esta semana, em Dubai, nos Emirados Árabes, um modelo voltado ao mundo árabe. O veículo é derivado de uma parceria com a Mitsubishi. Quem esperava semelhanças com a Toro, certamente se surpreendeu: a Fullback é muito parecida com a Mitsubishi L200.

A picape deverá ser comercializada em regiões da Europa, África e Oriente Médio, não havendo previsão de chegar ao Brasil. A Fullback será equipada com variados motores, sendo um 2.5 litros, turbodiesel, e outro 2.4 litros a gasolina – esta última destinada a países da África e Oriente Médio. A versão europeia contará com um 2.4 turbodiesel.

Por dentro, veículo é espartano Foto: Divulgação / Fiat

A Fiat confirmou a FullBack no mercado chileno, que será o primeiro país sul-americano a receber o veículo. A montadora pensava em exportar a Toro, mas depois de analisar o mercado, optou por um veículo maior, mais ao estilo dos americanos, o que seria a preferência também dos chilenos.De acordo com o anúncio da Fiat, a picape custará a partir de 16.790.000 pesos chilenos (cerca de R$ 85 mil) na única versão comercializada, a GLS, com motor diesel 2.4, com três configurações possíveis (sempre com 4×4).