Toyota mostra carro que interage com condutor e outros veículos

Concept-i

Imagine um veículo que cumprimenta (com um piscar de olhos) pedestres e outros carros que se aproximam. Na traseira, ele avisa aos outros motoristas sobre a direção da próxima curva ou mesmo se existe perigo potencial à frente, detectado por radares. E, ao condutor, luzes posicionadas nas portas e em outros locais informam se há alguém no ponto cego. Mais: um avançado sistema de Inteligência Artificial (IA) antecipa as necessidades dos motoristas, decorando o caminho do trabalho e os roteiros que o condutor mais gosta, por exemplo. Assim é o Concept-i, apresentado pela Toyota no Consumer Electronics Show (CES) 2017, evento que começou esta semana em Las Vegas, Estados Unidos.

De acordo com a montadora, o veículo foi desenvolvido para reagir com o mundo ao seu redor, dentro da filosofia do "calor cinético", teoria que prega que a tecnologia de mobilidade deve ser acolhedora e divertida. Confira aqui um vídeo que mostra a tecnologia.

Desenhado pela Calty Design Research, nos EUA, o carro-conceito foi criado com foco na construção de uma experiência de usuário imersiva.

No interior, Concept-i é cheio de luzes de aviso ao condutor Foto: Divulgação / Toyota

– Reconhecemos que a questão em relação aos veículos do futuro não é se eles serão ou não equipados com tecnologias automatizadas ou conectadas. Para nós, o futuro é sobre a experiência das pessoas que se envolvem com esses veículos. Com o Concept-i e o poder da Inteligência Artificial, acreditamos que o carro do futuro poderá interagir com a vida do motorista – afirmou o vice-presidente de Operações Automotivas da Toyota, Bob Carter.

O coração do Concept-i é uma IA poderosa, que aprende com o motorista e constrói um relacionamento com ele. Mais do que apenas seguir padrões de caminhos e horários, o carro foi projetado para aprender com as emoções dos passageiros, mapeando os melhores caminhos por onde o motorista viaja.

Além disso, o conceito traz uma avançada tecnologia de direção autônoma que melhora a segurança da condução – combinando estímulos visuais e táticos que diminuem o tempo de resposta do veículo. O condutor tem a opção de direção automática ou manual, ao mesmo tempo em que o Concept-i monitora continuamente a atenção do motorista e as condições da estrada. Conforme a Toyota, o Concept-i começará a ser testado no Japão ¿nos próximos anos¿.