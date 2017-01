Vmotion 2.0 mostra o que a Nissan trará em seus futuros sedãs

Salão de Detroit

A Nissan revelou no Salão de Detroit, que está ocorrendo esta semana nos Estados Unidos, um carro-conceito que assinala a direção que a empresa dará para o design de seus sedãs e para a mobilidade inteligente. O sedã o Vmotion 2.0 usa o design frontal semelhante ao do Murano e do Maxima. No mais, o veículo é inovador.

Linhas marcantes se estendem pela carroceria e lâmpadas circundam o logo frontal da Nissan _ se acendem para indicar que o veículo está no modo ProPILOT, tecnologia que permitirá a funcionalidade de direção autônoma em ruas e cruzamentos. O vidro e a coluna traseira flutuante também impressionam pela aerodinâmica inteligente e eficiente.

Completa a silhueta do carro um "teto flutuante", bastante inclinado do para-brisa até a borda do porta-malas. Uma moldura em carbono. Já o entre-eixos de 2.850mm revela a generosa cabine do modelo, cujo comprimento é de 4,86m - cinco centímetros menor que concorrentes como o Accord, da Honda.

´Painel é 100% visível para motorista e passageiro da frente Foto: Divulgação / Nissan

A traseira em forma de bumerangue é destacada por luzes. A carroceria é fabricada com aço de alta tensão e apresenta uma pintura com efeito em camadas, que vão do prata ao cobre reluzente.Com abertura para cima, as quatro portas dianteiras e traseiras criam um espaço desprovido de coluna central. O painel dá acesso ao sistema de informação e entretenimento que pode ser acessado tanto pelo motorista e pelo passageiro dianteiro. Para os passageiros traseiros, o console central exibe uma tela menor, que pode ser utilizada como extensão do display central.

Mesmo futurista, portas têm acabamento em madeira, algo usado pela indústria já no início do século passado Foto: Divulgação / Nissan

O design do volante permite que motorista e passageiro vejam claramente todas as informações exibidas pelo display. O layout inclui um touchpad multifuncional que dá acesso aos comandos do sistema de informação e entretenimento. O acabamento no assoalho e do lado de dentro das portas é em madeira.

Os alto-falantes contam com tecnologia de gestão do som, que aumenta a consciência situacional dos passageiros. O sistema pode controlar a direção e a distância do som, gerando um campo sonoro de 360º em torno do motorista, transmitindo diferentes tons de forma clara e simultânea.

Traseira é a parte mais convencional do Vmotion 2.0 Foto: Divulgação / Nissan

O Nissan Vmotion 2.0 apresenta a Condução Inteligente da Nissan (Nissan Intelligent Driving), concebida para permitir que o veículo seja conduzido no modo autônomo não apenas em autoestradas e em condições de tráfego intenso, mas também em ruas e cruzamentos em ambiente urbano. A montadora não revelou quando pretende adaptar o carro-conceito para colocá-lo nas ruas, nem o valor.