A mais alta? A mais leve? Confira quem é quem entre as picapes

Grandes

Elas são enormes, imponentes, pesadas e, para muitos brasileiros, apaixonantes. As picapes são um capítulo à parte no cenário automotivo nacional, pois servem para quem trabalha com o veículo, gosta de usá-lo apenas para desfilar pela cidade ou, ainda, quem encara terrenos acidentados e estradas de terra.

O Teu Veículo reuniu dados sobre os modelos de cabine duplas vendidos do Brasil. A brasileira F-Maxx, considerada a maior picape do mundo com 7,5m de comprimento e 2,5m de altura, ficou de fora, pois não é considerado um veículo de série – só é feita por encomenda. Boa parte das americanas também não entraram para o ranking, afinal só chegam aqui via importadoras independentes. Detalhe: no mercado do EUA, modelos que aqui considerados grandes, são avaliados como médios. Confira a lista e o destaque de cada uma:

A mais mais

Bem ao estilo americano, Dodge RAM é gigantesca e pesadona. Foto: Divulgação / Dodge

Não tem para ninguém. A Dodge Ram 2500 6.7 Laramie parece de outro planeta quando comparada às demais vendidas no Brasil. É maior em tudo. São 6.030mm de comprimento e 1.974mm de altura. Com 3.410kg, supera em mais de uma tonelada as concorrentes, e a capacidade da caçamba, com 1.240 litros, supera em apenas 40 litros as concorrentes nacionais. Seu preço faz jus ao tamanho: R$ 216 mil a versão 2016, a única disponível ainda nas concessionárias.

Vamos agora às rivais desse mundo.

Mais alta

Amarok tem 1,84m de altura Foto: Divulgação / VolksWagen

Com 1.834mm, a Amarok Extreme 2.0 enxerga as outras olhando para baixo. Sobretudo a Nissan Frontier 2.5, com seu 1.780mm, a tampinha da turma, logo abaixo da Mitsubishi L200 Triton HPE (1.795m). A GM S10 High Country fica com a prata com 1.825mm, dez milímetros a mais que Ford Ranger XLT e Toyota Hilux - ambas empatam em 1.815mm.

Mais esbelta

Ranger pesa menos de duas toneladas Foto: Divulgação / Ford

Utilizando materiais nobres, a Ranger tem 1909kg e consegue ser 164kg mais leve que a Hilux, a gorducha da turma (2.085kg). Parabéns ainda a L200, a outra concorrente que ficou abaixo das duas toneladas _ 1.950kg. Amarok (2.073kg), Frontier (2.066) e S10 (2.042) precisam ir para um SPA automotivo. A receita é simples, mas não é barata: colocar mais ligas nobres no veículo.

Mais longa

Frontier é a menor de todas Foto: Renato Gava / Zero Hora

Um gaudério diria que a S10 é mais comprida que suspiro em velório. Com 5.361mm, ela é supera em mais de 13 centímetros a Frontier (5.230), a peticinha da lista, pouco menor que a Amarok (5.254mm). Ranger (5.354mm), Hilux (5.330) e L200 aparecem a seguir.

Maior caçamba

S10 comporta 1200 litros na caçamba Foto: Divulgação / Chevrolet

Quem quer transportar mercadorias, certamente, vai optar por uma versão cabine simples. Mas, mesmo nas cabines duplas, espaço para carregar eletrodomésticos ou compras é sempre bem-vindo. Esse é o único quesito em que há empate: de acordo com seus fabricantes, S10 e Amarok comportam 1200 litros na traseira _ 20l a mais que a Ranger. A Hilux, na medição dos japoneses, é para apenas mil litros, o que a faz ser superada pelas também nipo-brasileiras L200 (1.046) e Frontier (1.012)