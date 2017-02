Citröen apresenta o Spacetourer 4x4 Ë Concept

Van

A Citroën revelou um concept car inédito: o SpaceTourer 4x4 Ë Concept. O veículo, que será apresentado no Salão do Automóvel de Genebra 2017 (9 a 19 de março), integra uma tração 4x4, design diferenciado (por meio de elementos gráficos na carroceria), inúmeros equipamentos de proteção e um arranjo interno específico para torná-lo um "aventureiro design".

Essa van associa polivalência e conforto e é uma versão contemporânea do modelo SpaceTourer inspirada na coleção de produtos de Lifestyle "Ë", grife lançada no último Salão do Automóvel de Paris pela marca do duplo Chevron. O veículo oferece modularidade e amplo espaço interno e acompanha os consumidores que valorizam estilo, bem-estar e tecnologia; independente do tipo de terreno. Esse concept quer enfatizar sua função off road.

Para isso, o SpaceTourer 4X4 Ë Concept utiliza elementos de proteção dianteiros e traseiros específicos, bem como barras de teto com um efeito alumínio acetinado. Reconhecível graças a seu logotipo "4X4" estampado debaixo dos retrovisores laterais externos e na tampa do porta-malas, ele também possui pneus equipados com correntes para andar na neve.

A van vem com um tratamento de carroceria branco técnico na frente e na tampa do porta-malas. No perfil e no capô, ela incorpora as últimas tendências de personalização: uma camuflagem composta por variação de cinza técnico e ornado com uma trama adesiva vermelha.

Além disso, rodas de 19'' em cromo escuro completam o visual único do concept, que é apresentado em uma versão XS, com um comprimento de apenas 4,60m e a vantagem de uma altura limitada a 1,90m. Esse modelo acomoda até nove pessoas, com dois assentos traseiros individuais deslizantes e com descansos de braço. A distância em relação ao solo foi propositalmente aumentada (+ 60mm) em relação à versão de série. Vem equipado com uma motorização diesel Blue HDi 150 S&S, associada a uma caixa de câmbio manual de 6 marchas e aptidões off road.