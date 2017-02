Confira um vídeo com os pontos altos e baixos do Renault Captur

Novo francês

Lançado este mês pela Renault, o Captur já teve as primeira unidades vendidas em Porto Alegre. O modelo disputa um lugar no concorridíssimo segmento dos SUVs, liderado por Honda HR-V e que tem como grande expoente dos últimos meses o Jeep Compass – na maioria das praças, ele deixou para trás o irmão Renegade.

Foto: Renato Gava / Zero Hora

Confia aqui um vídeo com o desempenho do veículo, cujo preço parte de R$ 78,9 mil (versão 1.6, manual) e chega a R$ 88,5 mil (versão 2.0, automática). Um dos destaques é o visual. A Renault confirma que se esmerou no design para atrair, também, o exigente público feminino, cada vez mais presente nessa categoria.

Em relação ao Duster, o salto de qualidade é grande no que diz respeito à tecnologia e segurança. Os dois SUVs aproveitam a mesma plataforma e algumas peças, porém a maior parte do Captur é novo. Ainda este ano, o veículo produzido no Brasil será exportado para boa parte da América Latina – antes de o veículo ser vendido no Brasil, algumas unidades feitas em São José dos Pinhais (PR) foram levadas para a Colômbia, ainda em 2016.