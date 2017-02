Ford desenvolve sistema que, em tempo real, alerta sobre buracos 

Útil ao Brasil

Desenvolvido pela Ford da Europa, um novo recurso automotivo tem tudo para ser muito útil no Brasil. A empresa projeta um sistema de mapeamento que avisa o motorista sobre a presença de buracos nas ruas e estradas. A tecnologia permitirá a detecção em tempo real e o envio de um alerta no painel de instrumentos do veículo.

Modelos da fábrica americana participam do projeto Foto: Divulgação / Ford

De acordo com a Ford, testes já estão sendo feitos no Campo de Provas de Lommel, na Bélgica, onde há uma pista de 1,9 quilômetro com réplicas do que os engenheiros chamaram de "os piores buracos do mundo". Também faz parte da pesquisa a avaliação do uso de sistemas de suspensão ativa para reduzir ao máximo os solavancos e os danos causados por essas imperfeições, bastante corriqueiras no Brasil.

Para essas análises, os engenheiros do Centro de Pesquisa e Inovação da Ford em Aachen, na Alemanha, contam com o uso de câmeras e outros equipamentos. As tecnologias reúnem informações detalhadas sobre os buracos e as enviam para uma central de computador, onde ficarão disponíveis em tempo real para uso de outros motoristas.

Quando seca, gelo deixa o piso de algumas vias igual ao de boa parte das regiões metropolitanas do Brasil Foto: Divulgação / Ford

– O mapa poderá mostrar um novo buraco no momento em que ele aparecer e alertar os motoristas quase que imediatamente – afirma o engenheiro de pesquisa de tecnologias avançadas de controle de chassis da Ford Europa, Uwe Hoffmann.

Na Europa, gelo e neve são um fator de deterioração das pistas. Quando o gelo derrete, o asfalto fica em péssimo estado, que se agrava ainda mais com a chegada das chuvas na primavera. Na maioria dos países, as crateras são consertadas em poucas semanas – outra profunda diferença do Brasil. Modelos como o Galaxy, S-Max e Mondeo (nome do Fusion no continente europeu) já possuem sensores que detectam falhas na pista e ajustam a suspensão para reduzir possíveis danos no veículo em buracos.