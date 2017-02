GM mostra foto da versão do Onix que até junho chegará ao mercado

Líder modificado

Automóvel mais vendido do país desde 2015, o Onix vai ganhar uma versão esportiva. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pela General Motors. Porém, a conta-gotas. A montadora divulgou apenas na internet um teaser que mostra a parte da frente do veículo e informou que a chegada ocorrerá até o final do semestre. A tendência é que a fábrica dê um visual mais moderno ao compacto.

A transmissão está confirmada: trata-se do câmbio manual de seis marchas, lançado no ano passado e que equipa Spin, Cobalt e o próprio Onix. Com isso, será uma surpresa se o "casamento" não for com o motor 1.4 flex SPE/4, de 98 a 106 cavalos (gasolina e álcool). A imagem divulgada mostra um capô com cinco vincos e, no lado direito, gravuras que lembram a bandeira quadriculada usada em provas de velocidade, na parte da lataria que fica entre a grade e o farol direito.

O item faz parte dos chamado "acabamento exclusivo" divulgado pela GM. Provavelmente, outros desenhos devem aparecer na carroceria – e na parte interna. A saia abaixo da grade frontal recebeu pequenas "asas" na borda para dar um ar mais potente ao veículo. E ao menos uma cor está garantida: o vermelho.