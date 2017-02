Gol, Palio e Fiesta são os mais procurados pelos lojistas

Líderes

Os veículos Gol, Palio e Fiesta lideram o ranking dos automóveis mais procurados no comércio B2B (sigla para Business to Business, usada no comércio eletrônico para definir transações comerciais entre empresas) em 2016. Segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, utilizada em mais de 1,5 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil, os três modelos tiveram a maior procura pelos lojistas brasileiros para alimentar o estoque e a oferta no varejo.

No ranking da AutoAvaliar com os dez mais procurados no comércio B2B no ano passado, também aparecem na lista os veículos Fox, Celta, Sandero, C3, Tucson, Uno e Peugeot 207. Já nas vendas de janeiro deste ano entre concessionárias e lojistas, o primeiro da lista é o Palio, seguido pelo Gol, Fiesta e Fox. O levantamento foi feito com base no volume de comercialização realizado na plataforma B2B da AutoAvaliar, na qual as concessionárias anunciam seus veículos para repasse e os lojistas arrematam os modelos que lhe interessam, dentro de um sistema de pregão on-line.

Líder de vendas por mais de 25 anos no país, Gol também entrou na lista Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Em 2016, foram anunciados quase 55 mil veículos no sistema da empresa. E a taxa de conversão chegou a quase 59%, com cerca de 32 mil automóveis arrematados. Outro levantamento da AutoAvaliar, que analisou o volume total de negócios feitos pela internet nas concessionárias e lojas multimarcas, mostra que as vendas em 2016 atingiram a cifra de R$ 4,9 bilhões, um crescimento de quase três vezes em relação ao ano anterior, com R$ 1,7 bilhão.

Já o custo médio com as transações de seminovos e usados na internet ficou estável de um ano para outro. De janeiro a dezembro do último ano, a média foi de R$ 22,5 mil por automóvel, ante os R$ 23 mil verificados durante o ano de 2015.

Veículos mais procurados pelos lojistas em 2016

Marca Modelo Ticket médio

Volkswagen Gol R$ 14.915

Fiat Palio R$ 15.925

Ford Fiesta R$ 17.758

Volkswagen Fox R$ 18.551

Chevrolet Celta R$ 12.310

Renault Sandero R$ 18.850

Citröen C3 R$ 18.205

Hyundai Tucson R$ 30.720

Fiat Uno R$ 15.077

Peugeot 207 R$ 15.413

Veículos mais procurados pelos lojistas em janeiro de 2017

Marca Modelo Ticket médio

Fiat Palio R$ 16.469

Volkswagen Gol R$ 15.330

Ford Fiesta R$ 17.713

Volkswagen Fox R$ 18.882

Chevrolet Celta R$ 11.650

Fiat Uno R$ 15.366

Citröen C3 R$ 18.191

Renault Sandero R$ 20.773

Peugeot 207 R$ 15.194

Fiat Siena R$ 16.928