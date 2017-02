Nissan lança kit para bombar as vendas do Kicks

Embelezada

Para tentar bombar as vendas do Kicks, a Nissan acaba de lançar um kit para emoldurar o crossover e deixá-lo com aspecto mais esportivo. O pacote completo, chamado de aerokit, inclui espoilers laterais, dianteiro e traseiro e custa R$ 3.160. Já o kit moldura sai por R$ 295 e inclui peças que ressaltam os cantos dos para-choques dianteiro e traseiro – trata-se do mesmo desenho utilizado na série especial Rio 2016, porém o anterior era na cor laranja, e o atual é preto. Os preços, conforme a fábrica, já incluem a instalação.

Em janeiro, as vendas do Kicks surpreenderam as expectativas da montadora. Com 1973 unidades, foi o quarto SUV (na lista da Fenabrave, assim ele é enquadrado), perdendo apenas para Honda HR-V e os Jeep Compass e Renegade. Superou rivais tradicionais do setor, como Ford Ecosport e Renault Duster. Em Porto Alegre, em fevereiro, foram vendidas 18 unidades, contra 15 do Renegade – ainda na Capital Gaúcha, a Ecosport está acima da média do país e, com 23 unidades comercializadas, só perde para o Compass (28), superando até o líder nacional HR-V (22).

Enquadrado pela Fenabrave como SUV, Kicks é o quarto mais vendido do país na categoria Foto: Divulgação / Nissan

Lançado mundialmente no Brasil em 5 de agosto do ano passado, o modelo tem como um dos trunfos a câmera 360º, inédita na categoria. Possui ainda itens importantes como Detector de Objetos em Movimento (Moving Object Detection) e controles dinâmicos de chassi, de curvas e de freio motor, além de estabilizador de carroceria (Active Ride Control) e Controle Dinâmico de Freio Motor (Active Engine Brake), que atuam na suspensão, freios e também na estabilidade.