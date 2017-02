Novo Discovery atinge patamar superior entre SUVs. Confira o vídeo

Só não voa

Um SUV diferente da antiga versão ainda vendida no Brasil. Assim é o novo Discovery que está sendo lançado mundialmente esta semana no Estado de Utah, nos Estados Unidos. Ele mantém traços de estilo presentes nas cinco versões anteriores, como a larga coluna C ou a elevação do teto na traseira. Contudo, são tantas as melhorias no modelo preferido da rainha britânica que pode-se dizer que o novo veículo tem "semelhança" com o clássico jipão lançado há 27 anos.

Design do veículo inglês melhorou Foto: Divulgação / Land Rover

Sua carroceria (predominante em alumínio) está 480kg mais leve.É tão rígida que a porta traseira, de acionamento elétrico, pode ser aberta e fechada sem qualquer rangido numa posição com o SUV apoiado em apenas duas rodas.

Confira aqui um vídeo com a performance do veículo no asfalto. Neste outro vídeo, é possível conferir uma performance do Land Rover fora do asfalto.

Parte da apresentação foi feita no Arizona (EUA) Foto: Divulgação / Land Rover

Redução de ruído? Não dá para saber se o propulsor é o 2.0 diesel, de 180 ou 240cv, ou o potente V6 a gasolina, um 3.0 com 340cv. Há também uma versão V6 diesel, que traz 258cv. Só se percebe que os diesel têm torque maior em baixas rotações, favorecendo as arrancadas no off road.

Por falar em fora de estrada, o comprador do New Discovery poderá escolher mais cinco formas de superar as adversidades fora do trânsito urbano, através do All-Terrain Response 2, que além da atuação automática pode ser selecionada em modo grama, cascalho ou neve, lama e raízes ou ainda rochas. Cada um traz mudanças na altura do SUV e nos comportamentos do motor e da transmissão.

Suspensão deixa o veículo mais alto para encarar areia e outros obstáculos Foto: Divulgação / Land Rover

A reduzida trava o diferencial e amplifica o torque. A capacidade de tração está muito acima do imaginável, como os testes mostraram em subidas nas úmidas e lamacentas rochas de um test drive próximo ao Grand Canyon – o teste começou e terminou em Utah, passando ainda pelo Arizona. Para as armadilhas urbanas, o mais novo Land Rover supera 900 milímetros de profundidade em qualquer alagamento, com total estanqueidade.

Mesmo voltado para o off-road, SUV não abre mão do requinte Foto: Divulgação / Land Rover

Criado para ser valente na terra, o New Discovery foi projetado pensando igualmente no conforto e segurança do dia-a-dia. São três fileiras de assentos, sendo que os dois últimos bancos oferecem espaço para adultos de até 1,80m. O acesso é mais fácil quando o sistema automático está ajustado, rebaixando a suspensão em 40 milímetros para embarque e desembarque. Abrir o porta-malas só exige um gesto com o pé sob o pára-choque traseiro e, para fechá-lo, há sistema eletrico.

A tecnologia chega através da possibilidade de rebater uma ou duas fileiras traseiras com o uso do celular, antes mesmo de se aproximar do SUV. Com nove tomadas USB e cinco de 12 volts, todos ocupantes poderão recarregar seus equipamentos. Os bebês não foram esquecidos: cinco pontos Isofix para as cadeiras.

Console mais parece um mousepad Foto: Divulgação / Land Rover

O piloto automático tem ajuda de um radar para manter a distância com o carro que está à frente. Uma câmera facilita a visão na marcha para trás. Estaciona sozinho em vagas laterais ou perpendiculares. Para quem tem vida muito ativa, uma pulseira plástica serve como chave, permitindo nadar, surfar ou correr sem ter que carregar ou esconder a chave original.

Entre tantas virtudes, não se pode deixar de comentar que a nova geração do Discovery faz tudo mais fácil, como superar degraus imensos de pedra ou rodar em areia fofa sem exigir qualquer preparação. Não há ruídos nas trocas das oito marchas do câmbio automático mesmo sob esforço intenso. Aos 27 anos de existência, se coloca como referência em veículos para múltiplos propósitos.

Porta-malas abre as portas e o alongador da parte de baixo por um comando elétrico Foto: Divulgação / Land Rover

A Land Rover não confirmou quais versões chegam ao Brasil _ data e preços também não foram confirmados. Na Inglaterra, onde ele já está sendo comercializado, os valores (em libras) são 43,5 mil (diesel 2.0), 51 mil (diesel 3.0) e 52,5 mil (gasolina). Porém, há vários pacotes de equipamentos, que podem aumentar bastante o preço do SUV. No site brasileiro da empresa inglesa, constam apenas ofertas de modelos 3.0 (diesel e gasolina). Para cada um deles, existem as versões S, SE, HSE, HSE Luxury e First Edition (sete lugares) e dezenas de possibilidades de acrescentar itens de conforto, cores internas e externas e equipamentos.

~Versão de entrada é o motor 2.0 a diesel Foto: Divulgação / Land Rover

Consultada ontem pela reportagem, a assessoria de imprensa da fábrica disse que as versões do site servem apenas de "referência" aos clientes, e que não está confirmada que as versões ali serão as únicas. De acordo com a Landa Rover, demais dados serão divulgados em breve.



Bancos podem ser rebatidos eletricamente Foto: Divulgação / Land Rover