Pré-venda do BMW Série 5 começa este mês. Versão está bem melhor

Sedã de luxo

A sétima geração do BMW Série 5 está chegando às concessionárias em abril e traz novidades por dentro e por fora. O veículo virá equipado com tecnologias de assistência ao condutor e, conforme a montadora, terá um padrão de conectividade inédita mesmo no segmento premium. As versões que chegam por aqui são a 530i M Sport e a 540i M Sport. O sedão executivo acumula cerca de 8 milhões de unidades vendidas desde o lançamento, em 1972.

- Estamos muito entusiasmados com a proximidade do lançamento do novo BMW Série 5 no Brasil. Trata-se de um carro fantástico, de forte apelo emocional, repleto de tecnologias e conectividade, e que personifica muito do que o BMW Group está desenvolvendo para o futuro da mobilidade Premium _ afirma a diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil, Nina Dragone.

A montadora começa hoje um treinamento online com os vendedores de cada concessionária para explicar os recursos das duas versões, 530i e 540i. A pré-venda deve começar dia 27, quando os preços serão divulgados. As versões 2016 equivalentes (528i e 535i) tinham valor fixado em R$ 272 mil e R$ 358 mil, respectivamente.

Branco é uma das opções para o estofamento de couro Foto: Divulgação / BMW

O novo Série 5 oferece suporte ao motorista em condições críticas de dirigibilidade e em situações menos exigentes, como em congestionamentos. Para isso, o sedã vem com uma câmera que monitora a área externa ao redor do veículo, que pode contar com auxílio de equipamentos opcionais, como um radar e sensores de ultrassom. O pacote tecnológico agrega novos dispositivos como o Driving Assistant Plus, que alerta o motorista sobre riscos de colisão, mudanças de faixa de rolamento e deslocamento em tráfego lento. Funciona até os 210 km/h - daí até os 250km/h, o condutor se vira sozinho.

Há ainda o Parking Assistant Plus, que ajuda a estacionar por meio de sensores ultrassônicos.O novo BMW Série 5 também conta com a mais recente versão do sistema BMW ConnectedDrive, que engloba serviços de concierge, informações de trânsito em tempo real, chamada de emergência e o Condition Based Service (CBS, sistema de que informa o proprietário sobre a necessidade de verificação de diversos itens e sistemas com 2.000 quilômetros ou quatro semanas de antecedência). A integração com smartphones também foi melhorada por meio da tecnologia Apple CarPlay.

Versão ficou ainda mais luxuosa por dentro Foto: Divulgação / BMW

Outra melhoria é o assistente de mobilidade digital, lançado recentemente na Europa. O assistente integra a agenda e o calendário do usuário, e o alerta sobre a hora de saída para não se atrasar para seus compromissos.

Novos motores

Ambos os motores a gasolina que equipam a nova geração incorporam a tecnologia TwinPower Turbo. O BMW 530i M Sport terá sob o capô uma unidade de quatro cilindros em linha, 2.0, com 252cv entre 5.200 e 6.500rpm. O torque máximo de 350Nm, de 1.450 a 4.800 rpm. Associado ao câmbio automático Steptronic, de oito marchas e paddle shifts no volante, o veículo de tração traseiravai de zero aos 100 km/h em 6,2 segundos. O 540i M Sport, por sua vez, é equipado com seis cilindros em linha, 3.0l, apto a gerar 340cv e 450Nm de torque. O câmbio é o mesmo e a aceleração de 0 a 100km/h é feita em 5,1 s. Em ambas as versões, a velocidade máxima é de 250km/h, limitada eletronicamente.

Traseira lembra a de um Série 3 inflado Foto: Divulgação / BMW

Visualmente, as novidades que mais chamam a atenção são o conjunto óptico apoiado na grade frontal e o novo para-choques de contornos mais evoluídos e encorpados. Atrás, as lanternas ganharam formato mais estendido, porém seguem integradas à tampa traseira. A troca de geração também alterou as dimensões do modelo. Agora, ele mede 4,936m de comprimento, com 2,975 m de distância entre-eixos, 1,466m de altura e 1,868m de largura, incluindo os espelhos retrovisores laterais. O tanque tem capacidade para 68 litros e o porta-malas acomoda 530l. Por aqui, a nova geração será oferecida com seis opções de cores: preto carbono, preto safira, cinza sophisto, azul mediterrâneo e bluestone e branco alpino. Já o interior, com revestimentos de couro Dakotapoderá ser preto, preto com costura azul, Cognac e Night Blue.

Aerodinâmica

Apresentado em dezembro na Europa, o Série 5 é 100 quilos mais leve que seu antecessor graças à utilização maior de alumínio, magnésio e aços de alta resistência. A distribuição de peso ficou uniforme _ – 50% atrás, 50% na frente. Em meio a vários itens de conforto, destaque para a possibilidade de fechamento das portas e tampa do porta-malas sem necessidade de tocá-las com as mãos. Outro recurso é o Multifunctional Display, um painel de instrumentos digital com tecnologia Black Panel e tela de 10,2 polegadas. Os três modos diferentes de condução _ Confort, ECO PRO e Sport _ e suas características específicas podem ser exibidos no painel, com cores e grafismos exclusivos para cada caso.