Seis dicas para cuidar do seu carro no verão

Sob o sol

Embora falte menos de um mês para o verão, aqui no Sul sabemos que o calor costuma se estender por mais alguns meses. As temperaturas intensas afetam condutores e passageiros dentro de um carro e não menos impacta o veículo no lado de fora. Pensando nos cuidados com os automóveis nesse período, o aplicativo que conecta donos de veículos a serviços automotivos, disponível para Android, iOS e web, Easy Carros reuniu dicas para cuidar desse "equipamento". Confira.

Estofamento

O estofamento é a parte que apresenta mais rapidamente os efeitos da exposição ao sol, como descoloração e manchas. Ao deixar o veículo muitas horas estacionado no sol, proteja os bancos com capas. Para as áreas plásticas, a dica é usar uma proteção sanfonada no painel.

Borrachas de vedação

Altas temperaturas e sol forte também podem ressecar as borrachas de guarnição, causando rachaduras que comprometem não só esteticamente o veículo, mas também podem afetar o padrão da vedação dos vidros. Para esse problema não tem outro jeito: a saída é encontrar uma vaga na sombra para estacionar. A maresia e a areia também são grandes vilãs. Por isso, quem costuma ir à praia precisa lavar o carro com mais frequência. Tenha atenção especial com as palhetas do limpador de para-brisa. Se estiverem corroídas, podem prejudicar a visibilidade em dias de chuva. Aditivos especiais para o fluido dos lavadores aumentam a vida útil das palhetas.

Líquidos

Checar os líquidos do veículo é importante o ano todo, mas no verão a atenção deve ser redobrada. Observar o nível de água e aditivo do radiador é a regra número um. Fique de olho também nos níveis do fluido do freio, da direção hidráulica, do sistema de arrefecimento do motor, dos lavadores do para-brisa e do vidro traseiro, do óleo do motor e do câmbio. Tanto para a rodagem na cidade quanto na estrada, é aconselhável ter o sistema de resfriamento em dia, para evitar superaquecimento, um problema muito recorrente em dias mais quentes. Vazamentos ou acúmulo de sujeira podem sobrecarregar o sistema.

Ar Condicionado

Refrescar o veículo é ótimo, mas é preciso saber o melhor momento de usar o ar-condicionado. Para curtas distâncias na cidade, não vale a pena. Na estrada, porém, deixar a janela aberta gasta mais combustível, pela pressão aerodinâmica do vento. Se o carro ficou sob o sol forte, o ideal é andar três minutos com a janela aberta antes de ligar o equipamento. Assim, o ar frio toma o lugar do quente. Não esqueça de revisar a limpeza do sistema, em especial se o ar ficou desligado por muito tempo.

Pneus

O atrito da borracha contra o solo é mais intenso em dias quentes. Por isso, deve-se observar o desgaste dos pneus e manter a calibragem recomendada. Encha os pneus quando frios. O calor aumenta a pressão e dificulta o processo.

Lataria

Sempre que possível, estacione o veículo em local coberto. Se não encontrar, ou o preço da garagem estiver salgado, busque a sombra de uma árvore. Mas não esqueça de solicitar uma lavagem ecológica para limpar os resíduos que caírem sobre o teto do carro.