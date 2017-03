BMW X5 xDrive35i 2017 desembarca nas concessionárias do país

Utilitário esportivo

O consagrado BMW X5 2017 acaba de desembarcar na rede de concessionárias do país na versão xDrive35i Full, a partir de R$ 416 mil. Com mais de 1,3 milhão de unidades vendidas no mundo, o SAV — sigla para veículo de atividade esportiva —, que está em sua terceira geração, é líder consolidado em vendas de sua categoria e referência de inovação entre veículos com aptidão off-road, atributos decorrentes de seu pioneirismo no segmento de utilitários esportivos.

— Lançado em 1999, o X5 é o primeiro SAV premium da BMW e sua atual geração estabelece novos padrões de luxo, conforto, versatilidade e dinâmica de condução dentro do mercado de utilitários esportivos, em que, aliás, o próprio X5 desfruta de posição privilegiada há algum tempo. O lançamento do novo X5 xDrive35i Full 2017 no país ressalta o compromisso do BMW Group de disponibilizar um line-up sempre atualizado com os principais mercados do mundo — ressalta a diretora de Marketing e Produto da BMW do Brasil, Nina Dragone.

O automóvel será oferecido no mercado brasileiro com oito diferentes opções de cores , sendo sete de acabamento metálico — preto safira, cinza space, prata glacier, branco mineral, cinza sophisto e azul imperial — e a sólida branco alpino. O desgin da carroceria é realçado com acabamentos exclusivos BMW Individual em High-Gloss Shadow Line, e rodas de liga leve de Y-Spoke de aro 20 polegadas, calçadas com pneus BMW Star Marking com tecnologia run flat.

O interior tem cinco opções de revestimentos em couro Dakota nas tonalidades Preta, Mokka, Terra, Bege e Ivory e, ainda, painel decorado com detalhes metálicos em Dark Oxide Silver, teto revestido de Anthracite BMW Individual e soleiras de alumínio.

A lista de equipamentos é repleta de itens aptos a potencializar o conforto na cabine. Entre eles destacam-se o ar-condicionado com climatização em quatro zonas, teto solar panorâmico, volante esportivo multifuncional revestido com couro, bancos dianteiros elétricos e com memória de posição, assentos traseiros Comfort, e sistema de entretenimento traseiro Professional com acesso para TV digital e telas de alta definição ajustáveis, de 10,2 polegadas, instaladas nos encostos dos bancos dianteiros; sistema de som surround Harman Kardon dotado de amplificador digital e 16 alto falantes com 600 W de potência, e pacote de conectividade completo.

Conforto dos ocupantes

A comodidade dos ocupantes é aprimorada com a presença de dispositivos como head-up display colorido, sensores de obstáculos dianteiro e traseiro, câmera de ré e top view, capaz de proporcionar visualização panorâmica de todo o entorno do veículo, ajudando em manobras de estacionamento e evitando colisões; Surround View — visualização externa em ângulo de 360° —, e Comfort Access, que permite a abertura e o fechamento das portas e tampa do porta-malas sem a necessidade de pressionar os botões da chave do veículo, basta estar com ela em seus bolsos.

Outro destaque é o sistema de navegação Professional com iDrive touch e que traz HD de 20 Gb para armazenamento de arquivos de áudio, apresentação de mapas e gráficos em 3D em uma tela de alta resolução de 10,25 polegadas.Em termos de segurança e proteção aos ocupantes, o SAV vem equipado com controles de estabilidade e tração, seis airbags, active protection e faróis adaptativos bi xenon, com assistente de farol alto, tecnologia que distribui a luminosidade automaticamente em curvas, aclives e declives, e de acordo com a velocidade e com o ângulo de esterço das rodas.

Motor e combustível

O motor é um bloco de seis cilindros, 3.0 litros, a gasolina, TwinPower Turbo e que agrega tecnologia TwinScroll, com injeção de alta precisão. Essa unidade motriz é capaz de entregar 306cv de potência e 400Nm de torque já a partir de 1.200rpm até 5 mil giros. Essa configuração, que inclui ainda tração integral xDrive nas quatro rodas e câmbio automático de oito marchas, habilita o SAV a atingir velocidade máxima de 235km/h e aceleração de zero a 100 km/h em 6,5 segundos. A eficiência no consumo de combustível é garantida pelos dispositivos BMW Driving Experience com função Eco Pro, Auto Star/Stop e pelo sistema de regeneração de energia de frenagem.

Dimensões do veículo

Comprimento: 4,886m

Largura: 1,938m

Altura: 1,762m

Entre-eixos: 2,933m

Porta-malas: 650 litro

Tanque: 85 litros