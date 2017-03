Carros inteligentes da Ford promovem direção segura

Segurança

A Ford tem como objetivo lançar comercialmente um carro totalmente autônomo até 2021. Para alcançar essa meta, hoje muitos modelos da marca já contam com recursos avançados de tecnologia semiautônoma e de assistência que visam a detectar e evitar erros na condução. São os chamados carros inteligentes, que "julgam" as habilidades do motorista e corrigem seu comportamento para ajudá-lo a dirigir melhor e evitar acidentes.

Cinco dessas tecnologias para a direção segura e menos estressante já estão disponíveis em veículos vendidos no país. As suas funcionalidades podem variar de acordo com o modelo e versão, conforme mostrado no site da empresa. Há também vídeos para demonstrar o sistema de alerta de fadiga e o sistema de permanência em faixa (veja como ele funciona aqui). A descrição das novas tecnologias semiautônomas é apresentada a seguir:

Sistema de Alerta de Fadiga

O sistema de alerta de fadiga, disponível no Fusion e no Edge, monitora o comportamento do veículo para detectar se o motorista está distraído ou cochilando. Com o auxílio de câmeras, ele avalia o nível de atenção do condutor pela movimentação do carro dentro da faixa de rodagem. Se o veículo sair da faixa com certa frequência, o sistema interpreta que o motorista está com fadiga e recomenda uma parada para descanso por um alerta no painel, acompanhado de um aviso sonoro.

Alerta de Colisão e Detecção de Pedestres

Sistema de alerta de colisão com assistência de frenagem funciona por meio de radar e câmera Foto: Divulgação / Ford

O sistema de alerta de colisão com assistência de frenagem, oferecido também no Fusion e no Edge, funciona por meio de radar e câmera em velocidades a partir de 3,6 km/h. Ele dispara um alerta sonoro e visual ao detectar a possibilidade de colisão com um veículo à frente, ao mesmo tempo em que pré-carrega os freios para uma resposta mais rápida. Se o motorista não realizar nenhuma ação, o veículo pode desacelerar e parar automaticamente.O sistema de detecção de pedestres oferecido no Fusion opera de modo semelhante, rastreando por radar e câmera a movimentação de pessoas à frente do veículo, em velocidades de 3,6 km/h a 80 km/h.

Piloto automático com "stop and go"

Piloto automático adaptativo é uma evolução em relação ao piloto automático convencional Foto: Divulgação / Ford

O piloto automático adaptativo com "stop and go", disponível no Fusion, é outra tecnologia semiautônoma que aumenta o conforto e a segurança. Esse sistema inteligente é uma evolução do piloto automático convencional. Além de manter a velocidade programada do veículo, ele permite selecionar uma distância segura do carro à frente e, se o trânsito parar, é capaz de frear totalmente — voltando a acelerar se o fluxo for retomado dentro de 3 segundos. Depois desse tempo, precisa ser reativado. Ao ser acionado, por teclas no volante, o sistema passa a monitorar constantemente o espaço à frente por meio de radar. A qualquer momento, se o motorista frear, o piloto automático adaptativo é desligado e ele retoma o controle do acelerador.

Controle Eletrônico de Estabilidade

Se o motorista desviar rapidamente de um obstáculo e o veículo perder tração, o sistema interpreta que ele precisa de ajuda para recuperar o controle. O controle eletrônico de estabilidade (ESP) aciona os freios individualmente em cada roda e ajusta o torque do motor para recuperar a estabilidade do veículo e evitar que ele deslize. Uma luz no painel se acende para indicar que o sistema foi ativado. O recurso está disponível em toda a linha Ford no Brasil.

Sistema de Permanência em Faixa

Se o motorista sair da faixa de rodagem sem acionar o pisca, o sistema, disponível no Fusion e no Edge, identifica a manobra como não intencional e gera um alerta produzindo uma vibração no volante. Se ele não responder ao alerta, o sistema atua na direção para corrigir a trajetória e manter o veículo na faixa.