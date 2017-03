Chiclete usado, resto de tequila e meia-calça viram peças de veículos

Tudo se aproveita

Chiclete gasto? Jogue nas caixinhas exclusivas espalhadas pelas ruas e ele vai virar plástico para painéis de veículos ou botas para funcionários da indústria automotiva. Meia-calça e collants velhos ou rasgados? Atire em outra embalagem especial nas vias e ele pode voltar no seu carro, como isolamento acústico. Enquanto no Brasil parte da indústria de recicláveis ainda engatinha, na Europa as principais marcas já utilizam materiais de várias origens.

A Ford fez uma parceria com a empresa britânica Gumdrop, que espalhou cestos exclusivos para o descarte de chicletes em áreas de grande movimento de jovens. Posteriormente, a goma é transformada nos laboratórios da montadora em plástico moldável. A Ford já aplica vários materiais alternativos em seus veículos, como sobra de grãos de soja, usada na fabricação da espuma dos bancos. Conforme a fábrica, em dez anos já foram produzidos 15 milhões de veículos com esse material. A lista de potenciais matérias-primas misturas de náilon sintético, que levaria até 30 anos para se decompor em aterros sanitários.

Foto: Divulgação / Ford

No México, outro importante componente de material plástico é encontrado em grande escala – sobretudo em bares. Trata-se do agave, planta usada na fabricação da tequila, cujo miolo parece um grande abacaxi. A Ford, recentemente, fez uma parceria com a José Cuervo, maior fabricante mundial de tequila, para produzir parte dos 180kg de plástico presentes em seus veículos.

– Nosso trabalho é encontrar o lugar certo para usar um compósito verde como esse, que nos ajude a causar menos impacto ambiental. É um trabalho do qual eu tenho orgulho e que pode repercutir amplamente em um grande número de indústrias – diz o líder técnica do Departamento de Pesquisa e Engenharia Avançada da Ford em Michigan (EUA), Debbie Mielewski.

Foto: Divulgação / Ford

O abacaxi é outro que deve entrar, em pouco tempo, para a lista das montadoras. Nas Filipinas, há anos roupas são feitas com as fibras da fruta. Em um processo relativamente simples, as folhas da fruta viram o chamado Pinãtex, material semelhante ao couro, mas menos resistente, que pode ser usado no revestimento dos bancos e laterais das portas.