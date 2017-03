Citroën Aircross Salomon: uma série especial repleta de aventura

Aventureiro urbano

O novo Citroën Aircross Salomon chega às ruas brasileiras com perfil de um aventureiro urbano com vocação SUV, repleto de vitalidade e energia. A proposta é coerente com os atributos da Salomon, uma das marcas mais associadas aos esportes de montanha em todo o mundo. A série especial será limitada a 700 unidades, sendo 300 com motor 1.5i Flex e câmbio mecânico (preço a partir de R$ 63.435) e 400 combinando o motor 120 VTi Flex Start à caixa de câmbio automática sequencial (preço a partir de R$ 68.515).

Monogramas Salomon estão presentes nas laterais (próximo aos espelhos retrovisores externos) e na tampa traseira. Nas laterais, destacam-se também os detalhes em cinza Grafito, como as capas dos espelhos retrovisores e as maçanetas, assim como a antena curta na traseira. Visto de frente, o veículo diferencia-se pelas molduras em cinza Antra no acabamento do para-choque e nas luzes diurnas de LED.

Todos os modelos são equipados com rodas de liga leve 16" Buggy Diamantada. O cliente pode escolher entre quatro cores: Blanc Banquise (branco sólido), Gris Grafito (cinza metálico), Blanc Nacré (branco perolizado) e Rouge Rubi (vermelho metálico). No interior, o grafismo Salomon é aplicado no painel de bordo, próximo à saída de ar do lado direito. Nas unidades em Blanc Nacré, a moldura do painel também será branca.

Ambas as versões trazem de série controle elétrico dos retrovisores externos, vidros dianteiros e traseiros Foto: Divulgação / Citröen

Completas, ambas as versões trazem de série direção elétrica, suspensão elevada, barras de teto longitudinais; controle elétrico dos retrovisores externos, vidros dianteiros e traseiros; computador de bordo, além de contar com a moderna central multimídia com tela touchscreen de 7 polegadas e rádio AM/FM/Bluetooth/Entrada Auxiliar.

— Trata-se de uma série especial exclusiva e com grande número de conteúdos de série, trazendo o look similar ao das versões topo de linha do Aircross — destaca diretor de Marketing da Citroën do Brasil, Nuno Coutinho.

Tecnologias a serviço do bem-estar a bordo

Por meio da tela central tátil de 7 polegadas, é possível manipular todos os recursos de áudio, navegação e conectividade. O painel do modelo oferece recursos como o mirrorscreen (mirrorlink + carplay); duplicação da tela do smartphone na tela da central multimídia; USB 2.0 input com corrente de 1A; e mycitroën, aplicativo gratuito para prolongar a experiência de condução no smartphone, com a tranquilidade de ter controle de consumo, localizador de veículos, navegação e muito mais.

Por meio da tela central tátil de 7 polegadas, é possível manipular todos os recursos de áudio, navegação e conectividade Foto: Divulgação / Citröen

Comportamento dinâmico

O Citroën Aircross Salomon pode ser equipado com duas opções de motorização, 100% adequadas às necessidades dos consumidores. São elas:

— 1.5i Flex: que privilegia o baixo consumo e a eficiência de utilização, mas sem abrir mão do prazer ao dirigir. Este motor desenvolve 93cv de potência máxima com etanol, a 5.500rpm. O torque máximo é de 140Nm quando abastecido com etanol, sempre a 3.000rpm. Contudo, 86% do torque já estão disponíveis a apenas 2.000rpm.

— 120 VTi Flex Start: referência de tecnologia, desempenho e dirigibilidade, oferece uma potência de 12 cv a 5.800rpm e um torque máximo de 161Nm a 4.000rpm, ambos com etanol. Além da tecnologia — que elimina, por exemplo, o reservatório de gasolina situado no compartimento do motor —, uma das maiores virtudes deste motor é justamente o generoso torque, qualidade que proporciona melhor resposta ao acelerador, maior agilidade ao carro e, em consequência, maior prazer em dirigir. Aliás, 80% do torque já estão disponíveis a partir de 1.500rpm. Esse motor estará sempre associado à caixa de câmbio automática sequencial com paddle shift.