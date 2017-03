Citroën disponibiliza o Earn & Drive na França

Economia

Em épocas de economia de compartilhamento e otimização de recursos, a Citroën propõe a seus clientes uma solução 'chave na mão' inédita para que seu carro novo lhes renda dinheiro em períodos de não utilização: o Citroën Earn & Drive. Lançado este mês na França, o serviço em parceria com a start-up TravelCar está disponível por meio de uma oferta Locação de Longa Duração (LLD) operada pelo banco PSA Finance France. A iniciativa, que não está prevista para chegar por aqui, permite aos clientes:

— Se beneficiar de um estacionamento gratuito, assim que seu carro é confiado a um ponto de coleta parceiro da TravelCar;

— Ser remunerado por cada quilômetro percorrido, assim que seu veículo for alugado por meio do Carsharing TravelCar; e

— Ser remunerado por um rendimento mínimo garantido, desde que seu automóvel seja colocado à disposição 20 dias no mês em um ponto de coleta parceiro da TravelCar (mesmo se ele nunca for alugado durante esses 20 dias).

Remuneração e rendimento

A remuneração por quilômetro percorrido e o rendimento mínimo garantido pagos pela TravelCar dependem do segmento ao qual pertence o modelo. Sem nenhuma ação a ser desenvolvida relacionada à locação de seu carro (a TravelCar cuida de tudo: interações com os locatários, formalidades de seguro etc.), o consumidor desfruta de seus ganhos mensais que vêm compensar toda ou parte de sua locação LLD, reduzindo o orçamento dedicado ao carro.

Conforme a montadora, graças às suas flexibilidade (nenhuma obrigação de compartilhar seu carro) e simplicidade (nenhuma formalidade dos locatários para o cliente), o Citroën Earn & Drive se posiciona como uma solução vantajosa e em sintonia com seu tempo em relação ao desenvolvimento de novos serviços de mobilidade.