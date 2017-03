Com novas tecnologias, Volvo XC60 será apresentado em Genebra

Premium

De acordo com os suecos, veículo será um dos mais seguros do mundo

De acordo com os suecos, veículo será um dos mais seguros do mundo Foto: Divulgação / Volvo

A Volvo vai apresentar o sucessor do XC60 — utilitário esporte médio mais vendido da Europa, com mais de 1 milhão de unidades em oito anos — no Salão do Automóvel de Genebra, na Suíça, de 9 a 19 de março. No Brasil, o modelo começará a ser vendido no segundo semestre. Já o irmão maior, XC90, será conhecido dia 13, em uma apresentação marcada para São Paulo.

A fabricante sueca desenvolveu o XC60 sobre a plataforma dos veículos da série 90. O modelo apresentará três novos recursos avançados para auxiliar o motorista e mantê-lo longe do perigo. Esses novos equipamentos de segurança oferecem ao condutor assistência automática em manobras — quando exigida — para evitar colisões. Isso deve fazer com que o novo XC60 seja um dos automóveis mais seguros do mundo.

— Durante muitos anos, trabalhamos no desenvolvimento de sistemas para evitar colisões e agora vemos sua eficácia. Somente na Suécia, percebemos uma diminuição de cerca de 45% no número de batidas, traseiras ou frontais, devido ao nosso sistema de aviso de colisão com freio automático — afirma o diretor do Centro de Segurança da Volvo, Malin Ekholm.

O City Safety foi atualizado para incluir o suporte à direção, que entra em ação quando a frenagem automática não seria suficiente para evitar uma colisão. Nessas circunstâncias, o carro oferecerá assistência à manobra. O sistema atua até 100 km/h e ajuda a evitar batidas com outros veículos, pedestres e animais.

Lanterna traseira terá luzes de LED Foto: Divulgação / Volvo

A Volvo acrescentou o sistema Mitigação de Pista Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda a evitar colisões com veículos que se aproximem vindos da pista contrária. Esse recurso funciona entre os 60km/h e 140km/h ao avisar o motorista distraído que invade a faixa oposta e oferecendo suporte automático à direção e conduzindo o veículo de volta à sua própria pista.

O Sistema de Informação de Ponto Cego (Blind Spot Information System), opcional que avisa ao motorista sobre a presença de veículos no seu ponto cego, também foi atualizado. Agora, o recurso inclui a função de assistência ao volante, que ajuda a evitar choques em potencial com veículos "escondidos" e conduz o carro de volta à sua própria pista.