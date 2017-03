Discovery ganha versão com drone que decola e pousa do teto

Parece ficção

A Land Rover desenvolveu um Discovery que vem com drone capaz de levantar voo do teto do veículo, avaliar mapas e enviar imagens ao vivo para o próprio veículo (ou para qualquer pessoa que tenha acesso à internet). O preço? Não tem. Por enquanto, o veículo está disponível apenas para a Cruz Vermelha da Áustria, que com o jipão ultramoderno tenta encontrar sobreviventes em avalanches ou em escombros.

O sistema de comunicação avançado é fruto da colaboração entre a montadora e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha, maior organização humanitária do mundo. O projeto quer ajudar a Cruz Vermelha a salvar vidas ao reduzir o tempo de resposta em caso de acidente.

BRASIL AGUARDA COMO FICARÁ SITUAÇÃO DA GM

A Land Rover ajuda a Cruz Vermelha desde 1953, tendo já disponibilizado 120 veículos à entidade. É a primeira vez que se incorpora um sistema de aterrissagem totalmente integrado num automóvel, bem como a tecnologia de centralização automática que facilita o pouso do drone no Project Hero, nome do projeto, quando o veículo está em movimento.

CONFIRA OITO FRACASSOS HISTÓRICOS DA INSDÚSTRIA AUTOMOTIVA

O aparelho estará no centro de formação da Cruz Vermelha em Erzberg, na região montanhosa das minas de Eisenerz e em Viena, durante 12 meses, a partir de junho. O drone será utilizado em simulações que permitem desenvolver novas técnicas para ajudar a resolver situações simples e em testes relacionados com desastres naturais complexos, incluindo operações de salvamento noturnas e em bosques de grande densidade. A Cruz Vermelha também utilizará o Project Hero em situações de emergência provocadas por desastres naturais, como grandes nevões, inundações e terremotos.

Além do drone, Discovery traz outros utensílios para os socorristas Foto: Divulgação / Land Rover

A CADA TRÊS MOTOCICLISTAS NO BRASIL, UM É MULHER

–Este projeto combina a experiência da Cruz Vermelha e da Jaguar Land Rover para criar um veículo totalmente único, que esperemos marque a diferença nas operações de salvamento que se realizam nos locais mais complicados – acrescenta Jemilah Mahmood, sub-secretário geral da Cruz Vermelha e diretor do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA).