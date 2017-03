Em meio a lançamento de clássica, Triumph da Capital troca de mãos

Duas rodas

Mais famosa no Brasil pelos modelos bigtrail, a inglesa Triumph quer virar a referência no segmento das motos clássicas. E, para isso, deu um importante passo ao lançar, na semana passada, a Street Cup, modelo que faz parte da mítica linha Boneville. Construída a partir da Boneville Street Twin, ela traz para o Brasil o autêntico segmento street racer. A ideia é oferecer uma moto apta para o dia a dia para quem não abre mão de estilo e motor potente.

O veículo foi apresentado à imprensa especializada em São Paulo, em um passeio por estradas e vias urbanas. Para os gaúchos, a chegada marca ainda outro ponto: a concessionária da marca trocou de mãos. O grupo Eurobike cedeu a opeção para o grupo catarinense Edisa, responsável pela loja de Florianópolis.

A fábrica inglesa trouxe pelo menos 120 acessórios para conforto, desempenho e estilo – entre eles, suspensão traseira completamente ajustável, silenciadores e manoplas aquecidas. Nas lojas, será exposta como monoposto, mas basta tirar a proteção da parte traseira do banco para que seja possível transportar carona. Os ingleses foram detalhistas no visual. O tanque em dois tons, os pneus com talas amarelas (na preta, são douradas). O assento mais estreito e o guidão baixo completram o aspecto cafe racer do modelo.

Motor para corridas a moto até tem. O propulsor de 900cc produz 55 cavalos, mas o mais impressionante é o torque de 8,15kgm.f a 3.200rpm _ 18% a mais que a Boneville 2016. O resultado é que as arrancadas são ferozes. Porém, para quem anda a até 110km/h e não estica demais as marchas no modo urbano, o consumo chega a 26,7km/l.

Posição dos retrovisores é uma marca das café racers Foto: Divulgação / Triumph

A Street Racer vem com tomada USB e luzes de Led na traseira. Alie o estilo, os acessórios e os números e fica fácil perceber o público no qual a Triumph mira: universitários de classe média para cima, descolados, que precisam enfrentar o trânsito pesado das regiões metropolitanas, porém não abrem mão de um veículo diferenciado. E, claro, possuem R$ 42 mil para investir em uma moto. O preço é o mesmo da Ducati Scrambler, principal rival. Em relação à Twin 2016, o aumento foi de R$ 3 mil. A fábrica se defende: o modelo que chega às concessionárias em abril virá com pacotes de acessórios (adorno de guidão, escapamento, mala lateral e outros itens) que custam R$ 4,5 mil.

Em época de crise brasileira, os ingleses evitam falar em números. Mas sabem que a missão de transformar a Street Cup em sucesso é árdua. O mercado de motocicletas acima de 500cc teve recuo de 24% em relação ao primeiro bimestre do já horroroso 2016. Pior para a Honda, que viu as vendas desabarem 69%.

BONS TESTES

A apresentação do modelo foi em uma trajeto de 145km da Zona Sul de São Paulo até a cidade de Aldeia da Serra, no Interior, trecho onde foi possível rodar pelas marginais paulistas, ruas movimentadas e uma estrada cheia de curvas. Logo de cara, fica claro que o modelo não é para quem quer passar despercebido. Como no Brasil a cultura de clássicas ainda não é muito comum, a Street Cup atrai olhares curiosos. Esbelta, ela consegue com tranquilidade desfilar no corredor entre os carros.

Em estradas sinuosas e com pouco trânsito, a clássica se mostrou divertida. O motor empurracom firmeza, e os freios dianteiros dão conta do recado. A mola da suspensão traseira foi trocada em relação ao modelo antigo e deixou a moto mais apta a encarar curvas. O motor bicilíndrico a 270 graus tem ronco grosso e, em altas rotações, vibra um pouco – marca do propulsor. A altura de 780mm do banco não chega a prejudicar quem tem mais de 1,80m de altura, mas é ainda mais convidativa para quem tem perto de 1,70m.

A Street Cup cumpre seu papel, mas o modelo é para quem realmente curte a cena das clássicas. Por cerca de R$ 2 mil a mais, o cliente sai da conmcessionária com uma bigtrail de excelente qualidade, a Tiger XC 800, capaz de encarar sem medo as crateras das vias brasileiras. Não é por acaso que este segmento representa 75% das vendas da Triumph no Brasil, enquanto as clássicas respondem por 25%. Na Europa e Estados Unidos, os índices são, respectivamente, 45% e 55%.

Modelo vem monoposto, mas há espaço na garupa. Basta tirar a proteção plástica Foto: Divulgação / Triumph

MUDANÇA NO SUL

Triumph Edisa. É assim que passa a ser chamada a concessionária da marca inglesa em Porto Alegre, umas das 16 no país. Ao menos por enquanto, as operações permanecem na Avenida Ceará, 724, bairro de São João, Zona Norte da Capital.

– A Triumph Floripa é a nossa concessionária com o maior índice de crescimento no serviço pós-vendas entre todas que atuam no país. Nossa expectativa é que o Grupo Edisa desenvolva o mesmo serviço premium em Porto Alegre - explica o gerente de Desenvolvimento de Rede da Triumph Motorcycles, Fábio Lima.

Assim como a nova Street Cup, a equipe de trabalho na Capital é toda nova. À frente da nova operação está o motociclistas Jaime Nazário, nome bastante conhecido no cenário gaúcho das duas rodas. Ele e a mulher, Gisele Flores, são donos do Instituto Sobremotos, que inclui revista, site, cursos e mais serviços referente ao mundo das motocicletas.