Hayas se reúnem neste sábado

Evento

Modelo se tornou uma lenda no motociclismo mundial, com velocidades superiores a 300 km/h

Modelo se tornou uma lenda no motociclismo mundial, com velocidades superiores a 300 km/h Foto: Alvarélio Kurossu / Agencia RBS

Aficionados por uma das motos mais velozes do mundo, a Suzuki Hayabusa, têm reunião marcada para este sábado. A partir das 8h, até as 16h, donos de motocicletas da marca vão estar reunidos no 4º Hayabusa's Day. O evento será na concessionária da Suzuki em Porto Alegre, no Shopping Navegantes (Rua Frederico Mentz, 1.561, Bairro Navegantes).

— Batemos os 300 inscritos e, se ninguém furar, passaremos esta marca — conta o presidente da Confraria da Hayabusa e organizador do evento, Sérgio Luiz Toso.

A foto oficial da reunião está marcada para as 11h.

A Hayabusa é uma moto superdesportiva da Suzuki e foi apresentada no mercado em 1999. O modelo exclusivo se tornou uma lenda no motociclismo mundial, com velocidades superiores a 300 km/h. Também conhecida como GSX 1300 R, essa moto tirou o título de mais veloz do mundo da CBR 1100 XX da Honda e fez com que a Suzuki se posicionasse como uma das marcas mais poderosas do motociclismo mundial.