Honda apresenta Civic Type R com 320cv

Japonês voador

A Honda revelou no Salão de Genebra, na Suíça, esta semana, o novo Civic Type R, cujo lançamento na Europa ocorre até julho. O hatchback de alto desempenho enfatiza a pureza dinâmica. O veículo foi projetado para quem quer um carro bom para viajar e andar na cidade e que pode ser levado para as pistas de corrida.

O motor 2.0 turbo foi otimizado para 320cv e trabalha com uma transmissão manual de seis velocidades. A carroceria ficou mais leve e rígida graças ao uso de metais mais nobres. Em comparação com o modelo anterior, a rigidez torcional foi melhorada em 38%. A suspensão dianteira do tipo MacPherson foi revisada para maximizar o manuseio esportivo. Na parte traseira, o novo sistema independente multi-link ganhou braços de suspensão de alta rigidez exclusivos.

Diferentemente de supercarros italianos e americanos, interior não é tão simples Foto: Divulgação / Honda

Também em relação ao Type R 2016, o novo ganhou a posição de ajuste "Confort", mais focado na cidade. Permanecem no Honda os modos mais ágeis "Sport" e "+R". Cada seleção ajusta amortecedores, direção, sensação de mudança de marchas e resposta do acelerador. O pacote aerodinâmico inclui um assoalho mais liso, defletores dinâmicos de ar na dianteira, asa traseira de baixo peso e geradores de down force na parte traseira do teto. O corpo muscular e agressivo tem o melhor equilíbrio entre sustentação e arrasto, contribuindo para uma maior estabilidade em alta velocidade.

A produção será na fábrica da cidade de Swindon, no condado de Wiltshire, Inglaterra. O Type R será exportado para toda a Europa, Japão, China e Estados Unidos _ para os americanos, será a estréia do veículo. Para o Brasil? Nenhuma previsão.



Traseira ganhou aerofólio Foto: Divulgação / Honda