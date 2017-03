Honda começa a vender a versão Touring do HR-V. Turbo? Não, Led...

Novo SUV

A Honda começa as vendas da inédita versão Touring, que passa a ser a mais sofisticada do HR-V, veículo mais vendido pela marca e líder da categoria no Brasil . O modelo traz novidades que ampliam o conforto e a segurança, corrigem o velho problema das portas com guarnição ruim e traz equipamentos inéditos. Porém, não se engane: Touring não é sinônimo de turbo.

No irmão Civic, a única versão com motor turbo é justamente a Touring. Mas, no caso do HR-V, os japoneses optaram por manter o propulsor 1.8 de 139 (140 com etanol) cavalos e transmissão CVT. O novo SUV chega ao Brasil no valor de R$ 105,9 mil, R$ 4 mil a mais que a versão EXL. E tem como grande trunfo as luzes de Led (inclusive na traseira). Por dentro, o veículo ganhou detalhes cromados nas portas, sensores crepuscular e de chuva, retrovisor monocromático e airbags cortina.



Revestimento das portas, ponto fraco do HR-V, foi revisto para 2017 Foto: Divulgação / Hionda

Aos donos de antigos HR-V que querem renovar, um alívio: as guarnições das portas foram revistas, medida que a Honda anunciou para toda a linha H-RV. O frágil material mantido até 2016 deu lugar a um acabamento mais firme e de acordo com um veículo cujo preço parte de R$ 80 mil.

O HR-V manteve importantes itens de segurança como o estacionamento eletrônico (EPB) e sistema Brake Hold de série. Com essa tecnologia, se o motorista acionar o freio e mantiver o carro parado por um longo período, o freio de estacionamento é automaticamente ativado e, depois, se desativa automaticamente assim que o condutor acelera. Todas as versões trazem ainda controle de tração e estabilidade e sistema de direção MA-EPS (Motion Adaptive Electric Power Steering), dispositivo que analisa o comportamento do carro em uma curva e auxilia o motorista na retomada do controle. Há ainda assistente de partida em rampa HSA (Hill Start Assist), que mantém o veículo freado por alguns segundos para auxiliar a saída em aclives.

Lanternas traseiras também ganharam luzes de Led Foto: Divulgação / Hionda

O sistema multimídia é idêntico ao do EXL, com monitor de sete polegadas e navegador integrado ao painel com software de última geração contém informações de trânsito das principais capitais do país. O hardware possibilita ainda conexão Wi-Fi (via hotspot) com o uso de browser para acesso à internet e conexão Bluetooth para chamadas telefônicas e reprodução de áudio.

A Touring traz a inédita cor Branco Estelar Perolizado no HR-V, que passa a ser disponível para todas as versões do SUV.