Land Rover apresenta o Range Rover Velar

SUV

O Range Rover Velar é um SUV premium médio que estabelece novos níveis de refinamento, elegância e tecnologia e chega ao mercado global até o final deste ano. Ainda não há previsão de vir para o Brasil. A fábrica inglesa assegura que o segmento de SUVs de luxo foi criado em 1970, quando a Land Rover apresentou ao mundo o Range Rover, primeiro veículo a aliar a capacidade de trafegar em todos os tipos de terreno dos Land Rover Séries 1 e 2 com a sofisticação e a atenção aos detalhes até então presentes apenas nos melhores sedãs e esportivos da época.

O modelo se destaca pela aparência simples e elegante, ao mesmo tempo em que tem na alta tecnologia e na otimização do consumo de combustível suas principais características. O veículo foi projetado com o senso de reducionismo, espaço interior luxuoso, simples e elegante, repletos de detalhes interessantes como controles ocultos ou mesmo iluminados.

O Velar chega para ocupar o espaço que havia entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport, conforme a montadora. O modelo traz alta gama de tecnologia avançada que se une a um design atraente e à ampla atenção aos mínimos detalhes. Apresenta o novíssimo sistema de info-entretenimento Touch Pro Duo, faróis dianteiros ultra finos Matrix-Laser LED, maçanetas das portas escamoteáveis que se escondem na carroceria, além de detalhes em cobre polido colorido ditam as tendências de design e acabamento.

SUV vem com leve e rígida estrutura em alumínio para melhor performance, agilidade e eficiência Foto: Divulgação / Land Rover

Confira outras especificações:

– Design atraente com proporções perfeitamente otimizadas, superfícies fortes e esticadas e uma impressionante e novíssima silhueta;

– O sistema de info-entretenimento Touch Pro Duo é formado por duas telas de 10 polegadas sensíveis ao toque com alta resolução de imagem. Tudo para oferecer comandos intuitivos e ampla funcionalidade;

– Leve e rígida estrutura em alumínio para melhor performance, agilidade e eficiência;

–Distância entre-eixos de 2.874 milímetros e design interior desenvolvido com inteligência para a otimização de todos os espaços (capacidade do porta-malas de 673 litros e amplo espaço para receber com muito conforto todos os ocupantes);

– Suspensão a ar para total conforto e robustez. Sistema Adaptive Dynamics para alto desempenho e controle no asfalto, levando o índice de rolagem da carroceria a quase zero;

–- Tração integral nas quatro rodas com o sistema Intelligent Driveline Dynamics e bloqueador ativo de diferencial traseiro são apenas algumas credenciais da capacidade que o veículo tem em trafegar em todos os tipos de terrenos;

– Tecnologias de tração de altíssimo nível como os sistemas Terrain Response 2, All Terrain Progress Control, Low Traction Launch, Hill Descent Control e Gradient Release Control;

– Capacidade de reboque acima de 2.500 kg complementada pelo sistema de assistência Tow Assist Function que calcula toda a trajetória do veículo já considerando os efeitos físicos do que está sendo rebocado;

– Seis opções de motores, do 2.0 de 180cv Ingenium Diesel até o 3.0 V6 de 380cv a gasolina;

– Sistema de segurança que inclui freios autônomos de emergência, detecção de pedestres e detecção das condições do motorista.