Mercado de veículos seminovos e usados com bons indícios

Média diária de negócios do setor cresceu 5,9% contra 4,9% apontados no mês de janeiro para dezembro Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) divulgou os resultados do mercado de veículos seminovos e usados de fevereiro. O total acumulado nos dois primeiros meses do ano ficou 7,8% superior ao mesmo período do ano passado, alcançando a marca de 2.033.832 de unidades contra 1.886.654.

O relatório mensal da entidade registrou a comercialização de 944.391 veículos durante o mês de fevereiro, contra 1.089.441 em janeiro de 2017, uma queda de 13,3%. Porém, a Fenauto destaca nesses resultados que, apesar da quantidade menor de dias úteis no último mês, a média diária de negócios cresceu 5,9%, contra 4,9% registrados no mês de janeiro para dezembro.

Para o presidente da federação, Ilídio dos Santos, "apesar da queda normal sobre o resultado obtido pelo mercado, em janeiro, os dados mostram um patamar ligeiramente melhor que o verificado em 2016, indicando um começo de ano com bons indícios para o setor".



Confira as dicas divulgadas pela entidade informadas por vendedores de lojas multimarcas, avaliadores de concessionárias e técnicos de seguradoras que fazem vistorias para fazer uma ótima compra:

— Os dias chuvosos e muito ensolarados não são os mais indicados para avaliar os veículos. As gotas de chuva são capazes de esconder as imperfeições da lataria ou da pintura. O mais indicado é procurar por carros seminovos em dias tranquilos e sem muito sol!

— Observe o vão entre as portas, o capô e o porta-malas, eles precisam estar alinhados! Caso não estejam, tenha certeza de que o veículo já sofreu algum tipo de acidente e o reparo não foi um dos melhores!

— Saiba da procedência do veículo, pois algumas lojas têm o costume de comprar carros em leilões. Em alguns casos, o veículo pode ter sido danificado e passado por reparos, com isso, a vida útil do veículo pode estar comprometida.

— É muito importante fazer um test drive antes de fechar o negócio. Ao dirigir o veículo, você perceberá se está em perfeitas condições para uso! Preste atenção no desempenho do motor, em pequenos barulhinhos que pode fazer, e se tudo está funcionando dentro da normalidade. Verifique os faróis, luzes de freio, luzes internas, e outros itens que podem trazer despesas maiores para o seu bolso futuramente.