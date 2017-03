Mini Countryman chega ao Brasil em abril

Pequeno notável

A Mini coloca nas concessionárias autorizadas do país, em abril, a segunda geração do Countryman, com nova arquitetura, motor, câmbio e carroceria, dentre outras tecnologias. Apresentado mundialmente no último Salão de Los Angeles, o crossover será oferecido em três versões: Cooper, Cooper S e Cooper S ALL4.

Renovado por fora e por dentro, o modelo cresceu em tamanho e equipamentos de série, entre eles faróis full LED, bancos elétricos com memória e ar-condicionado digital duas zonas.

— O novo Countryman não é apenas o maior Mini que já construímos, mas é também o mais versátil e tecnologicamente avançado de nossa linha de produtos. A procura por SAVs domina o mercado e conseguimos levar esse conceito para a marca, apresentando um dos menores modelos do segmento, com o maior espaço interno — diz o diretor da empresa no Brasil, Julian Mallea.

Maior e mais forte

A nova geração do modelo é o maior Mini já produzido pela marca. O Countryman tem 4,29 metros de comprimento (20 centímetros mais longo que seu antecessor), 1,82 metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,67 metros de distância entre-eixos, em todas as versões. O peso líquido é de 1.390kg (Mini Cooper Countryman), 1.430kg (Mini Cooper S Countryman) e 1.530kg (Mini Cooper S Countryman ALL4).

O espaço para bagagens também foi consideravelmente ampliado, subindo de 350 litros para 450 litros. Os motores e câmbios, por sua vez, ganham destaque e são oferecidos pela primeira vez no novo Mini Countryman.

A versão Cooper tem motor 3 cilindros TwinPower Turbo 1.5l de 136 cavalos entre 4.400rpm e 6.000rpm, 22,43kgfm de torque e câmbio Steptronic automático de seis marchas, que levam o modelo de 0 a 100km/h em 9,6 segundos - 1,6 segundo mais rápido que o anterior - e à velocidade máxima de 200km/h. Esse propulsor desenvolve 42% a mais de torque que o seu antecessor.

Já as versões Cooper S e Cooper S ALL4 possuem o motor 4 cilindros 2.0l de 192 cavalos entre 5.000rpm e 6.000rpm, 22,43 kgfm de torque e transmissão Steptronic automática de oito marchas - o MINI Cooper S Countryman ALL4 vem equipado ainda com tração integral. Eles percorrem de 0 a 100km/h em 7,4 segundos e 7,2 segundos cada um, atingindo a velocidade máxima de 225km/h e 222km/h, respectivamente. Todas as versões são abastecidas com gasolina.

Versões, equipamentos e preços

O novo Mini Countryman está mais equipado e tecnológico. A versão de entrada Cooper vem de série com volante esportivo em couro e botões multifuncionais; bancos com ajuste elétrico e memória; sensor de estacionamento traseiro; ar-condicionado digital Dual Zone; rodas de 17 polegadas "Imprint Spoke" (pneus 225/55 R17); faróis full LED; rádio Mini Visual Boost com tela de 6,5 polegadas e bancos de couro sintético Leatherette. Ela chega por R$ 144.950.A versão intermediária Cooper S vem equipada, além do motor mais potente, com todos os itens do modelo de entrada, além de bancos em couro "Cross Punch", rodas de 18 polegadas "Pair Spoke" (pneus 225/50 R18) e teto solar panorâmico. No Brasil, esta versão chega por R$ 164.950.

Por fim, a versão topo de linha Cooper S ALL4 agrega os itens das versões anteriores, além de volante JCW com Paddle Shift; sistema de entretenimento com tela de 8,8 polegadas, HD de 20GB e a inédita função "touchscreen" (tela sensível ao toque); sistema de som Hi-Fi Harman/Kardon; rodas de 19 polegadas "Edged Spoke" (pneus 225/45 R19); head-up display; câmera de ré e suspensão adaptativa e tração nas quatro rodas, dotada de um sistema inteligente que calcula automaticamente a distribuição de força em cada roda. O preço sugerido desta versão é de R$ 189.950.

Condição especial para primeiras unidades

Os compradores das 150 unidades iniciais do novo MiniCountryman terão ainda uma oferta exclusiva: o Mini Service Inclusive, um programa que consiste em um plano único de manutenção (mão-de-obra e peças) dos três primeiros anos, ou 40.000 quilômetros, do veículo.

