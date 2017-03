Savarauto recebe Classificação Ouro no Star Class da Mercedes-Benz

Aperfeiçoamento

Claudia Chiquitelli

Especial

A Savarauto, única concessionária de automóveis Mercedes-Benz do Rio Grande do Sul, obteve pela nona vez consecutiva a Classificação Ouro do Programa Star Class. A certificação representa o enquadramento máximo às normas e exigências apresentadas pela marca alemã aos seus pontos de venda no país. Itens como satisfação de clientes, conquista de metas e atendimento, foram avaliados por auditores da fábrica.

Segundo o gerente de vendas Elizeu Pereira, uma auditoria minuciosa realizada ao longo de 2016, avaliou todos os setores da loja, englobando processos administrativos e operacionais. Os testes quantitativos e qualitativos confirmaram altos pontos conquistados pelo departamento de vendas e pós-vendas, destacando um dos melhores CSI (Índice de Satisfação do Cliente) da marca no Brasil.

— O estudo reconheceu a dedicação e a capacidade dos nossos colaboradores que contribuem para que a Savarauto Mercedes-Benz obtenha um ótimo padrão de atendimento — destaca Pereira.

O Programa Star Class da Mercedes-Benz propõe a melhoria contínua de suas concessionárias, incentivando o aperfeiçoamento de processos e o treinamento de colaboradores. Com isso, a marca visa garantir o sucesso do seu padrão de atendimento junto ao público. Além da categoria Ouro, a iniciativa ainda destaca os níveis Prata e Bronze.