Surfista Paola Simões mostra suas curvas e as do Ka Trail em vídeo

Design arrojado

Para bombar as vendas do Ka Trail que chega ao mercado na semana que vem, a Ford resolveu mostrar o carro em praias paradisíacas, acessadas por caminhos difíceis. Mas o destaque não é o designe do veículo, mas, sim, das bela surfista Paola Simão. Boadyborder profissional, a carioca mostra suas curvas no filme de três minutos gravado em Camburí, no litoral paulista. Confira o vídeo aqui



A atleta começa mostrando desempenho da suspensão elevada do Ka Trail na terra, no asfalto e na travessia de um riacho. Ela dirigiu a versão 1.0, carro-chefe da linha, mas lembra que há também a opção do motor 1.5 – essa chega no mercado, de acordo com a Ford, até o final de abril.

Paola estreou no circuito mundial em 2005 Foto: Divulgação / Ford

Acostumada a viajar para as praias, ela elogia a parte interna do veículo, cujos bancos são repelentes a água – o traseiro é rebatível e amplia a capacidade para o transporte de equipamentos. Paola compete há mais de 10 anos no circuito nacional e internacional da modalidade na qual estreou no circuito mundial em 2005, na Austrália, onde morou durante quatro anos.

– Fiquei muito feliz com o convite da Ford para participar do lançamento do Ka Trail e também pela oportunidade de levar o bodyboard a ter o seu reconhecimento merecido – disse Paola Simão.

O Ka Trail parte de R$ 47,7 mil (1.0) e, na versão com motor 1.5, será comercializado por R$ 52 mil.

Atleta de boadyboard viaja o mundo atrás de boas ondas Foto: Divulgação / Ford