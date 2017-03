SUV com compartimento para cães pode vir para o Brasil. Confira o vídeo

Especial para pets

Um utilitário esportivo que circulou pelo Brasil na década passada, e é cotado para retornar até 2018, acaba de ganhar um acessório luxuoso e inovador para quem curte pets. A Nissan mostrou na Inglaterra o X-Trail 4Dogs, que tem o porta-malas completamente modificado para oferecer mimos aos animais. A área de 445 litros é ideal para dois cachorros médios, que terão acesso a equipamentos quase inimagináveis em um automóvel.

A ideia é manter a limpeza do carro sem que os pets fiquem desconfortáveis, mesmo após passear em parques e voltarem lameados. Para resolver o problema, há uma ducha e, para os mais peludos, um secador. Contempla ainda uma rampa para que os cães subam sozinhos para o porta-malas e não precisem pisar em parte da lataria. Detalhe: o sistema integrado de secagem fornece ar quente para a área.

Mangueira, secador e outros apetrechos ficam em gavetas Foto: Divulgação / Nissan

A cama, o comedouro e o bebedouro são à prova de sujeira. Os ocupantes do veículos podem ficar de olho nos pets graças à tecnologia 'dog-cam', que mostra na tela multimídia como está o pet – ao mesmo tempo, o bicho pode ver o dono em uma tela de LCD de 10' polegadas instalada no porta-malas. Para acalmar seus animais, o criador pode até falar com ele por meio de um sistema de áudio.

Todos os acessórios são armazenados em uma gaveta abaixo do piso onde ficam os pets. O local é revestido com um couro premium de fácil limpeza. Confira aqui um vídeo que demonstra bem os equipamentos

De acordo com a Nissan, o conceito foi desenvolvido após pesquisa com 1,3 mil proprietários de cães. Quase 90% deles revelaram desejar ter um carro revelou com acessórios para facilitar o transporte de cães, pois levam, de carro, o animal para passear ao menos uma vez por semana. Mais: 99% consideram o bichinho parte da da família.

O X-Trail é o maior dos três modelos da linha de crossovers da Nissan, que conta com o Qashqai e o Juke - nenhum é vendido no Brasil. O X-Trail tem versões com cinco e sete lugares, e a área de bagagens, com bancos rebatidos, chega a incríveis 1.982 litros. Em Portugal, a versão com sete lugares parte de 30 mil euros.

Há versões para cinco e sete lugares Foto: Divulgação / Nissan

No ano passado, modelos 2016 foram vistas circulando em São Paulo, o que aumentou rumores de seu retorno ao Brasil. Existem unidades fabricadas entre 2005 e 2009 à venda nos principais sites do gênero no país. O preço oscila entre R$ 27 mil e R$ 35 mil.