Confira os dez carros mais vendidos em março

Ranking

Claudia Chiquitelli

Especial

O mercado de vendas de veículos em março no país apontou que as três primeiras posições no ranking permanecem as mesmas, porém no restante da tabela há muitas mudanças no balanço de comercialização por modelo no mês. O Onix, da GM, repete o primeiro lugar e o HB20, Hyundai, o segundo.

Os dois são os únicos que continuam vendendo mais do que 10 mil unidades por mês: 14.745 para o carro da GM e 10.638 para o da Hyundai. O Ka, da Ford, mantém a terceira posição, com 8.022 unidades, 1,5 mil a mais do que o Sandero, da Renault, que aparece na quarta posição.

Na faixa de 6 mil unidades aparecem o Gol, da Volkswagem, em quinto e o Prisma, da GM, em sexto. O Corolla, da Toyota, vendeu 5.458 e ficou na sétima posição, e a picape Strada, da Fiat, ficou com 4.571, na oitava classificação. Voyage, da Volks, e Toro, da Fiat, completam a lista dos dez carros mais vendidos em março.

Mudanças

O setor registrou algumas mudanças no terceiro mês do ano. Além da picape Toro em décimo, a FCA, sigla do inglês Fiat Chrysler Automobiles, conglomerado industrial ítalo-americano que reúne as marcas Fiat e Chrysler, colocou o Compass em 13º lugar, mas o Renegade, que chegou a figurar entre os dez primeiros, caiu para 17º colocado (3.509 unidades no mês).

Outros automóveis que perderam posições foram a Saveiro (26º) e HB20s (27º), enquanto o Etios, da Toyota, se manteve bem posicionado (4.055 unidades) e o Creta, da Hyundai, ficou em 19º.

Ranking dos 10 primeiros

Classificação Marca Unidades

1º GM Onix 14.745

2º Hyundai HB20 10.638

3º Ford Ka 8.022

4º Renault Sandero 6.516

5º Volkswagen Gol 6.311

6º GM Prisma 5.706

7º Toyota Corolla 5.458

8º Fiat Strada 4.571

9º Volkswagen Voyage 4.446

10º Fiat Toro 4.400