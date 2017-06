Grupo Iesa abre concessionária da Volvo na Capital

Casa nova





Maria Olívia Ferme / Especial

O Grupo Iesa trouxe para Porto Alegre um pouquinho da Suécia e nessa terça-feira, 6 de junho, dia em que se comemora a nacionalidade sueca, inaugurou, na Avenida Érico Veríssimo, 1600, uma concessionária Volvo, marca de carros premium original daquele país. Um dos mais representativos grupos automotivos do país, a Iesa, que, em 1992 começou sua história comercializando veículos da Volvo, se consolidou no mercado como representante de outras montadoras e agora volta a trabalhar com a marca que deu início a sua trajetória.

PADRÃO MUNDIAL

O evento contou com a presença do Presidente da Volvo do Brasil, Luís Rezende, que acredita ter sido o momento certo para o Grupo Iesa voltar as suas origens e investir novamente na marca sueca, feito que começou no ano passado. A loja gaúcha, ampla e com design clean, segue o padrão mundial VRE (Volvo Retail Experience).

– Trata-se da 17ª loja no Brasil com essa padronagem - explica Rezende. Segundo ele, a previsão é de que até o final do ano todas as concessionárias Volvo do Grupo Iesa funcionem de acordo com esse padrão global, que utiliza móveis importados da Suécia, entre outros diferenciais.

A expectativa do Grupo para 2017 é de que as vendas cresçam ao menos 2% se comparadas a 2016. Com relação a novidades, Rezende informa que em setembro deve chegar a todas as concessionárias o novo XC60, modelo revolucionário da Volvo que atualmente é vice-líder no seu segmento, e em março de 2018, o SUV XC40.

– Com o lançamento da nova versão do XC60 queremos ser líderes e ponto - declara o Presidente.

SEGURANÇA: PRIORIDADE

Novidades à parte, Rezende lembra a questão da segurança nos veículos da Volvo, preocupação da marca desde sempre. A visão da montadora é de que, em 2020, os carros da Volvo serão mais seguros do que nunca: ninguém se envolverá em acidentes ou sofrerá qualquer lesão dentro de um veículo da marca.

– Existem sistemas de segurança que só a Volvo tem, que são considerados ítens de série, como por exemplo o air-bag de joelho - declara Rezende. Segundo ele, a segurança nos carros da Volvo está no DNA da empresa sueca.