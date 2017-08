Ranger tem a melhor participação do ano entre as picapes médias

Ranking

A Ford Ranger ficou entre as três picapes médias mais vendidas em julho e obteve a sua melhor participação de mercado em 2017 dentro do segmento, dobrando a sua vantagem em relação à quarta colocada. Em volume, as 1.555 unidades emplacadas no mês representam um crescimento de 12%.Outro destaque da Ranger foi o crescimento da versão 3.2 Diesel XLT, que pela primeira vez foi a mais vendida da linha, ultrapassando a 2.2 Diesel XLS Automática e a topo de linha 3.2 Diesel Limited, até então a primeira e segunda colocadas na preferência dos clientes.

No ranking das picapes médias mais vendidas de julho, a Ranger ficou entre as três melhores posicionadas Foto: Divulgação / Ford

ITENS DE SÉRIE

A Ford Ranger também é a única a oferecer cinco anos de garantia. Fora isso, vem com sete airbags de série, além de controle eletrônico de estabilidade, tração e anticapotamento, assistente de partida em rampa, central multimídia SYNC, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, ar-condicionado e rodas de liga leve de 17 ou 18 polegadas.Sua lista de opcionais inclui piloto automático adaptativo, alerta de colisão, sistema de permanência em faixa, ar-condicionado digital e farol alto automático.

A linha é formada pelas versões 2.5 Flex XLS, XLT e Limited; 2.2 Diesel XLS com transmissão manual ou automática; e 3.2 Diesel XLT e Limited.