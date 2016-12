Relatório de dezembro mostra SC com o maior número de praias próprias para banho em três anos

Veraneio

A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) divulgou na última quarta-feira o relatório de balneabilidade das praias de Santa Catarina para o mês de dezembro. Comparado com os anos de 2014 e 2015, o documento mostra que aumentou o número de locais próprias para banho no Estado vizinho.

A média do início da temporada de verão 2016/2017 se manteve em 78,15% de pontos analisados próprios para banho. No mesmo período de 2015, a média foi de 71,55% e, em 2014, o índice ficou em 73,36%. Confira aqui a lista completa dos pontos próprios e impróprios para banho.



De acordo com a fundação, a melhoria é resultado de uma série de fatores como poucas chuvas, obras de saneamento e drenagem pluvial. As praias de Florianópolis também tiveram melhora em dezembro deste ano em relação ao mesmo período dos últimos dois anos. Neste mês, 72,65% dos pontos avaliados na Capital estão próprios para banho. Em dezembro de 2015, o número foi de 68,65% e, em 2014, o índice foi de 69,67%.

Atualmente, a Fatma avalia 214 pontos em 27 municípios de Santa Catarina.