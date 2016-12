Sensação de calor chega a 56ºC em Joinville (SC). Entenda o fenômeno que foi destaque nesta terça no país

Clima

Depois de uma segunda-feira em que as máximas chegaram a 38,9°C em Campo Bom e a 37,4°C em Porto Alegre – com sensação de calor de 46°C e 41°C, respectivamente –, o calorão deve dar uma trégua no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Enquanto isto, cidades de outros Estados seguirão sofrendo com altas temperaturas.



Às 13h desta terça-feira o bairro Vila Nova, em Joinville, no norte de Santa Catarina, tinha insanos 56°C de sensação de calor – a temperatura era de 36°C, com 73% de umidade relativa do ar. Jaraguá do Sul, cidade vizinha a Joinville, tem 47°C de percepção, com temperatura de 40°C e ventos de 9 km/h.

Também no Estado vizinho foi registrada nesta semana, no começo da tarde de segunda-feira (26), a sensação de 50°C, no Aeroporto de Criciúma, com temperatura real do ar de 37°C. Nesta terça, Florianópolis tem sensação de 36°C (temperatura de 30°C e ventos de 40 km/h).

A temperatura que o corpo sente na prática é calculada de acordo com o grau de calor ou de frio do local onde se encontra, combinado às condições do vento, à umidade e à troca de calor entre o ambiente e o corpo da pessoa – os termômetros marcam só a temperatura, sem levar em conta os demais fatores.



Quando há a combinação de calor e alta umidade, a transpiração do corpo é afetada, com o suor demorando mais para evaporar. Por isso, há a sensação de que o ambiente está mais abafado e quente do que a temperatura apontada pelos termômetros.

No Rio de Janeiro, a água morna e cristalina das praias da zona sul atraiu milhares de pessoas na segunda. No Arpoador, banhistas ficaram na água até a noite. Às 17h, a sensação chegou a 44,9°C na estação Barra/RioCentro, na Zona Oeste. A temperatura máxima foi de 38,9°C, às 15h, em Irajá, na Zona Norte.



Nesta terça, às 7h30min, o Rio já registrava sensação de calor de 40°C, conforme o Centro de Operações da prefeitura. À tarde, a cidade alcançou a marca de 46°C de sensação, com 37°C nos termômetros e velocidade do vento de 17 km/h. Em São Paulo, os índices estão menores, mas não menos desagradáveis para quem detesta dias abafados: enquanto os termômetros registram 32°C, com ventos de 14 km/h, a sensação é de 35°C.

Em Porto Alegre, apesar de os termômetros marcarem 28°C na tarde desta terça-feira (27), os moradores experimentam na pele uma sensação térmica de 30°C. Na capital gaúcha, nesta tarde, os ventos são de 9 km/h.