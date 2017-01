Ao menos 100 mil veículos devem retornar do Litoral pela Freeway

Fim de semana

O retorno do Litoral Norte irá movimentar 100 mil veículos pela freeway até segunda-feira. De acordo com a Concepa, concessionária responsável pela rodovia, o domingo será o dia de maior movimento, com a previsão de 55 mil veículos se deslocando para a Região Metropolitana.

Na segunda, são esperados outros 45 mil carros na saída das praias. Para evitar congestionamentos, os melhores horários para viajar são antes das 14h de domingo e após o meio-dia de segunda.

Pela RS-040, a estimativa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) é de que mais de 14 mil veículos voltem do Litoral para a Região Metropolitana a partir de amanhã.



Leia mais:

Casal completa 70 anos de casamento com festa na praia

Praias do litoral norte do Estado continuam próprias para banho



Neste fim de semana, mais de 86 mil carros utilizaram a freeway no deslocamento ao Litoral até as 19h deste sábado. Pelo alto fluxo, foram registrados congestionamentos até o final da noite de sexta-feira. Neste domingo, a rodovia não apresentou pontos de lentidão ou acidentes graves.

Nas rodovias estaduais do Litoral Norte (RS-040, Estrada do Mar, RS-030, RS-407 e Rota do Sol), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou a entrada de 85 mil veículos somente durante a sexta-feira. A estimativa de retorno será divulgada neste domingo pela polícia rodoviária.



Veja as últimas notícias