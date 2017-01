Baleia encalha em praia de Imbé, no Litoral Norte

Verão

Uma baleia da espécie de Bryde encalhou nesta quarta-feira em Imbé, no Litoral Norte. O animal, de aproximadamente 40 toneladas, foi localizado na altura da guarita 127, em Balneário Presidente, segundo a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, que está no local.

O Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ceclimar/Ufrgs) foi acionado para auxiliar no trabalho de investigação do encalhe. Segundo o professor Ignácio Moreno, a baleia é um macho adulto de 13 metros de comprimento, aparentando ter provavelmente sete ou oito anos.

De acordo com Moreno, a espécie é comum no litoral gaúcho, e costuma ser registrada pelo menos uma morte desse animal por ano nas praias.



Animal da espécie baleia-de-Bryde foi encontrado morto hoje na praia de Balneário Presidente Foto: Marcelo Carôllo / Agencia RBS

As causas que levaram o mamífero a morrer serão difíceis de apurar, devido ao estado de decomposição. Se estima que o animal morreu há pelo menos 24 horas. Na costa gaúcha, as causas mais comuns de mortes de baleias são colisão com embarcações, redes ou causas naturais.

— Essa é uma das únicas espécies que não realiza migração de águas quentes para águas frias para se alimentar. Ela prefere permanecer em águas quentes e em mar aberto, distante da nossa costa — explica o biólogo do Ceclimar.

A prefeitura de Imbé já enviou maquinário para a retirada dos restos da baleia. Serão necessários dois tratores, cabos de aço e correntes, e o processo deve durar o dia todo. Após a coleta de amostras por parte do Ceclimar, o animal deverá ser enterrado na areia da praia.





